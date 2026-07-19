BİM'de 144Hz Ekranlı ve 50 MP Kameralı Ucuz Telefon Satılacak!

BİM önümüzdekş hafta kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir akıllı telefonu satışa sunacak. Cihaz, 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran, 5.160 mAh batarya ve 50 megapiksel kamera gibi özelliklere sahip. Peki zincir markette satılacak bu modelin ismi ne ve fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

BİM'de Tecno Spark Slim Ne Kadardan Satılacak?

BİM 26 Temmuz'da Tecno Spark Slim 4G'yi 13.990 TL'den satışa çıkaracak. Bu fiyatın akıllı telefonun 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonu için geçerli olduğunu belirtelim. Öte yandan satış için 3.500 adetlik bir stok belirlendi. Yani telefonun bulunabilirliğiyle ilgili bir sorun da yaşanmayacak diyebiliriz.

Tecno Spark Slim Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2720 piksel

Ekran Teknolojisi: 1.5K AMOLED (Kavisli)

Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

İşlemci: Helio G200

RAM: 8 GB

Depolama (ROM): 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya (Pil): 5160 mAh

Güvenlik: Parmak izi okuyucu, Yüz tanıma

Stok Adedi: 3.500

Fiyat: 13.990 TL

Tecno Spark Slim Ekran Özellikleri Neler?

Tecno Spark Slim 6,78 inç boyutunda, 144Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir panelle geliyor. Telefonun 144Hz yenileme hızını desteklemesi, oyunlarda, web sayfası kaydırmalarında ve menü geçişlerinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. AMOLED ekranıysa LCD'ye kıyasla daha canlı renkler sunuyor.

Tecno Spark Slim İşlemci Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda MediaTek'in Helio G200 işlemcisine yer veriliyor. Bu yonga seti 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 7 nm veya daha eski yongalara göre güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Donanımın oyun performansı da fazlasıyla etkileyici. Zira yapılan testlere göre Mobile Legends'i 80 FPS'te ve Call of Duty Mobile'ı ise 60 FPS'te oynatabiliyor. Yani bu modeli satın aldığınızda oyun performansı gibi konularda çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz.

Tecno Spark Slim Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 13 megapiksel selfie kamerası kullanılıyor. Kısacası bu modelin üst seviye fotoğraf çekimleri için uygun olmadığını belirtelim. Bununla daha çok günlük ve basit çekimler yapabileceksiniz. Fiyatının da uygun olduğunu düşünürsek bu özelliklerin yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Tecno Spark Slim Batarya Özellikleri Neler?

Modelde 5.160 mAh'lik bir pile yer veriliyor. Bu batarya aynı zamanda 45W şarj hızlarını destekliyor. Hatta şirketin iddiasına göre 57 dakikada tam şarj olabiliyor. Bu da giriş segment bir telefon için oldukça güzel bir detay diyebiliriz.

Tecno Spark Slim BİM'den Satın Alınır mı?

Tecno Spark Slim ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 14.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Yani BİM'deki fiyat sadece 10 TL daha ucuz. Bu nedenle modeli illa zincir marketten alacaksınız diye bir detay yok. Zira bu modeli çok sayıda platformda bu fiyatlardan bulabiliyorsunuz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.