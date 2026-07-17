BİM Uygun Fiyatlı Android Telefon Satacak! Fiyatı Ne Kadar?

BİM gıda dışı ürünlerin satışına devam ediyor. Zincir market bu kapsamda çok yakında uygun fiyatlı bir akıllı telefonu müşterilerine sunacak. Peki bu modelin ismi ne ve teknik özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar!

BİM'de Galaxy 17 5G Ne Kadardan Satılacak?

BİM 26 Temmuz'da Galaxy A17 5G'yi satışa sunacak. Market akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan versiyonu için 12.750 TL'lik bir fiyat etiketi belirledi. Bunun dışında stok bulamama gibi bir sorununuz da olmayacak. Zira paylaşılan afişe göre marka telefon için 2.500 adetlik bir stok ayırdı.

Galaxy A17 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel, 90 Hz

İşlemci: Exynos 1330

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 50 MP ana + 5 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 13 MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25W hızlı şarj

Parmak izi sensörü: Yan tarafta

Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

Ağırlık: 192 gram

Galaxy A17 5G Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy A17 5G'de 6,7 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın yenileme hızı sayesinde 60Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Galaxy A17 5G İşlemci Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda markanın kendi üretimi Exynos 1330 işlemcisine yer veriliyor. Bu yonga seti 5 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 6 nm tabanlı veya daha eski yongalarda daha yüksek performansta ve daha verimli çalıştığı anlamına geliyor. Oyunlarda da çok fazla üzmeyen yonga seti Genshin Impact'i 30-40 FPS arasında çalıştırabiliyor. Yani yüksek grafikli mobil oyunları akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak.

Galaxy A17 5G Kamera Özellikleri Neler?

Modelde 50 megapiksel ana, 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Ultra geniş açı kamerası sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Makro lens ise yakın mesafedeki nesnelerin ve ince detayların son derece net ve sanki bir büyüteçle bakılmış gibi fotoğraflarını çekmenize imkan veriyor. Önde ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy A17 5G Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 5.000 mAh'lik bir bataryaya yer veriliyor. Buna ek olarak 25W kablolu şarj hızlarını destekliyor. Bu batarya kapasitesinin ve şarj hızlarının giriş segment için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu modeli satın aldığınızda gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak.

BİM'den Galaxy 17 5G Satın Alınır mı?

Galaxy A17 5G an itibariyla ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 13.631 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. BİM'deki fiyatı ise 12.750 TL olarak açıklandı. Kısacası modelin fiyatının zincir markette daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak Galaxy 17 5G'yi BİM'den satın alabilirsiniz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.