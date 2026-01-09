BİM Ucuz Android Telefonlar Satacak! 8 GB RAM ve Dahası

BİM'de önümüzdeki hafta uygun fiyat etiketine sahip olan Android telefon Casper VIA X45, Casper VIA M45, Casper VIA S40, Philips elektrikli süpürge, Philips ekmek kızartma makinesi, Philips filtre kahve makinesi, Philips su ısıtıcı, TCL 65 inç 4K Google televizyon ve Heifer şarjlı kablosuz süpürge satışa sunulacak.

BİM'de Satılacak Tablet ve Telefonların Fiyatı

BİM marketlerde 16 Ocak 2026 tarihinden itibaren Casper VIA X45'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde üç adet kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefonda sekiz çekirdekli MediaTek G99 işlemcisi yer alıyor.

BİM'de Casper VIA M45'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 990 TL'ye satılacak. 6,53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

VIA M45'in arka tarafında yapay zeka destekli 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde bokeh kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamear yer alıyor. Yüzde 89 ekran gövde oranına sahip olan akıllı telefonda MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Helio G36 yer alıyor.

Önümüzdeki hafta satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 5 bin 490 TL fiyata sahip Philips elektrikli süpürge, 990 TL fiyatlı Philips ekmek kızartma makinesi, 1.990 TL fiyata sahip Philips filtre kahve makinesi, 1.190 TL fiyatlı Philips su ısıtıcı, 4.990 TL fiyata sahip Casper VIA S40, 29.500 TL fiyatlı TCL 65 inç 4K Google TV ve 4.990 TL fiyata sahip Heifer şarjlı kablosuz süpürge yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.