GTA 5 ve RDR 2 Çalıştıran Tablet Tanıtıldı! 180Hz Ekrana Sahip

ASUS, Kojima Productions iş birliği ile birlikte 2'si 1 arada tablet geliştirdi. CES 2026 fuarında tanıtılan ROG Flow Z13-KJP, sınırlı sayıda üretildi. Güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunan tablet, yüksek yenileme hızı, hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

ASUS ROG Flow Z13-KJP Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 çekirdek, 50 TOPS NPU)

ASUS ROG Flow Z13-KJP gücünü AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci 16 adet çekirdek içeriyor. Zen 5 mimarisini kullanan bu işlemcide 50 TOPS gücünde NPU de bulunuyor. Dolayısıyla hem oyunlar hem de yapay zeka odaklı uygulamalar için üst düzey bir performans elde ediliyor.

2'si 1 arada tablette Radeon 8060S ekran kartı yer alıyor. RAM tarafında ise 128 GB birleşik bellek mimarisi yer alıyor. Ekran kartı ve işlemci aynı belleği dinamik olarak paylaşıyor. Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen cihazda ayrıca 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD depolama alanı bulunuyor.

13,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık 3 ms tepki süresi ve 180Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Ayrıca %100 DCI-P3 renk kapsamı ve Dolby Vision desteği de mevcut.

Tabletin portları arasında iki adet USB4, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir adet HDMI 2.1 FRL, bir adet microSD kart okuyucu ve bir adet ses jakı bulunuyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen cihaz, Dolby Atmos destekli çift hoparlör, yapay zeka tabanlı gürültü engelleme ve Hi-Res Audio sertifikasıyla geliyor.

ASUS, Kojima Productions iş birliği ile geliştirilen tablette 70Wh batarya kapasitesi yer alıyor. 302,77 x 204,47 x 14,5 mm boyutlarında ve 1,72 kilogram ağırlığında olan cihazda ayrıca 200W AC adaptör de bulunuyor. Tabletin fiyat etiketine ve çıkış tarihine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.