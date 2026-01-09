GTA 5 ve RDR 2 Çalıştıran Tablet Tanıtıldı! 180Hz Ekrana Sahip
ASUS, CES 2026 fuarında ROG Flow Z13-KJP isimli 2'si 1 arada tablet tanıttı. Windows 11 ile birlikte gelen tablet, yüksek performans sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- ASUS ROG Flow Z13-KJP gücünü AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemcisinden alıyor.
- 2'si 1 arada tablet, Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte geliyor.
- Radeon 8060S ekran kartına sahip tablet, IPS ekran üzerinde 180Hz yenileme hızı sunuyor.
ASUS, Kojima Productions iş birliği ile birlikte 2'si 1 arada tablet geliştirdi. CES 2026 fuarında tanıtılan ROG Flow Z13-KJP, sınırlı sayıda üretildi. Güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunan tablet, yüksek yenileme hızı, hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
ASUS ROG Flow Z13-KJP Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 çekirdek, 50 TOPS NPU)
- Ekran Kartı: Radeon 8060S
- Ekran Boyutu: 13,4 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 180Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Tepki Süresi: 3ms
- Ekran Parlaklığı: 500 nit
- İşletim Sistemi: Windows 11 Home
- RAM: 128 GB LPDDR5X-8000 (CPU ve GPU aynı belleği dinamik olarak paylaşıyor)
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
- Batarya: 70Wh
- Hızlı Şarj: 200W AC adaptör
- Portlar: 2 adet USB4, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 adet HDMI 2.1 FRL, 1 adet microSD kart okuyucu, 1 adet ses jakı
- Boyut: 302,77 x 204,47 x 14,5 mm
- Ağırlık: 1,72 kg
ASUS ROG Flow Z13-KJP gücünü AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci 16 adet çekirdek içeriyor. Zen 5 mimarisini kullanan bu işlemcide 50 TOPS gücünde NPU de bulunuyor. Dolayısıyla hem oyunlar hem de yapay zeka odaklı uygulamalar için üst düzey bir performans elde ediliyor.
2'si 1 arada tablette Radeon 8060S ekran kartı yer alıyor. RAM tarafında ise 128 GB birleşik bellek mimarisi yer alıyor. Ekran kartı ve işlemci aynı belleği dinamik olarak paylaşıyor. Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen cihazda ayrıca 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD depolama alanı bulunuyor.
13,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık 3 ms tepki süresi ve 180Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Ayrıca %100 DCI-P3 renk kapsamı ve Dolby Vision desteği de mevcut.
Tabletin portları arasında iki adet USB4, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir adet HDMI 2.1 FRL, bir adet microSD kart okuyucu ve bir adet ses jakı bulunuyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekleyen cihaz, Dolby Atmos destekli çift hoparlör, yapay zeka tabanlı gürültü engelleme ve Hi-Res Audio sertifikasıyla geliyor.
ASUS, Kojima Productions iş birliği ile geliştirilen tablette 70Wh batarya kapasitesi yer alıyor. 302,77 x 204,47 x 14,5 mm boyutlarında ve 1,72 kilogram ağırlığında olan cihazda ayrıca 200W AC adaptör de bulunuyor. Tabletin fiyat etiketine ve çıkış tarihine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.