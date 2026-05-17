Apple'ın İlk Katlanabilir Telefonu İçin Can Sıkan Gelişme: Gecikmeli Gelebilir!

Apple uzunca bir bekleyişin ardından nihayet katlanabilir telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şu ana dek gelen bilgiler markanın ilk katlanabilir telefonunun iPhone Ultra olarak isimlendirileceği yönünde. Fakat son gelişmeler yeni modelle ilgili can sıkan bir detayı ortaya koyuyor.

iPhone Ultra Menteşe Sorunu Nedeniyle Gecikmeli Gelebilir

Hatırlanacağı üzere daha önceki raporlar iPhone Ultra'nın bu yılın eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'le birlikte çıkış yapacağı yönündeydi. Fakat son yaşanan gelişmeler katlanabilir telefonun 2027'ye ertelenme ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

Güvenilir kaynaklara göre iPhone Ultra’nın katlanmasını sağlayan menteşe tasarımı henüz Apple’ın istediği seviyede değil. Hatta bazı iddialara göre cihazın menteşesinden birkaç kez açılıp kapatıldıktan sonra ses gelmeye başlıyor. Bu da cihazla ilgili planları doğrudan etkileyebilecek ciddi bir sorun diyebiliriz.

Apple'ın katlanabilir telefonun menteşesini 3D baskı yöntemiyle ürettiği söyleniyor. Bunun asıl amacıysa üretim maliyetlerini düşürerek modeli daha düşük fiyatlara satışa sunmak. Fakat her ne kadar maliyet düşse de bu yöntemin bazı dayanıklılık sorunlarına yol açtığını da söyleyebiliriz. Menteşenin birkaç kez katlandıktan sonra ses çıkarmaya başlaması da çok yüksek ihtimalle bu durumdan kaynaklanıyor.

iPhone Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran : 7.7 inç iç ekran, 5.3 inç dış kapak ekranı.

Boyutlar : Kapalıyken 9 mm, açıkken 4.5 mm kalınlık

İşlemci : A20 Pro çip

Bellek : 12 GB RAM

Bağlantı: Apple üretimi C2 modem

Batarya: 5.800 mAh

Kamera : Toplam 4 kamera (2 arka, 1 kapak, 1 iç ekran)

Güvenlik: Face ID yok. Güç butonuna entegre Touch ID var

iPhone Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

iPhone Ultra’da Apple A20 yonga seti kullanılacak. Aynı zamanda iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’e de güç vermesi beklenen yonga seti 3 nm mimarili selefi Apple A19 Pro’nun aksine 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilecek. Bu da yonga setinin selefine kıyasla daha yüksek performans sunacağı ve aynı zamanda daha düşük güç tüketeceği anlamına geliyor.

iPhone Ultra Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Geçmiş raporlar iPhone Ultra'nın şu ana kadarki en büyük bataryalı iPhone olacağı yönünde. Bu doğrultuda cihazda 5.800 mAh'lik bir pilin kullanılması muhtemel. Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 17 Pro Max'in 4.823 mAh kapasiteli bir bataryayla geldiğini söyleyebiliriz. Yani yeni katlanabilir telefon Apple standartlarında devasa bir pil artışıyla karşımıza çıkacak.

iPhone Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

iPhone Ultra, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olacağından fiyatıyla ilgili kesin konuşma doğru olmaz. Ancak sızıntılara göre ürünün başlangıç fiyatı 2.000 dolar (yaklaşık 91.000 TL) seviyesinde olacak. Buna ülkemizdeki vergileri dahil edersek yaklaşık 185.000 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında Apple ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka ve en yeni iPhone’larını satışa sunuyor. Bu nedenle iPhone Ultra’nın da tanıtıldıktan sonra Türkiye’de satışa çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Editörün Yorumu

iPhone Ultra’da son dakika ortaya çıkan menteşe sorunu beni biraz şaşırttı. Ancak yine de katlanabilir telefonun piyasaya sorunlu çıkmasındansa biraz daha geç çıkmasını tercih edenlerdenim diyebilirim. Rakip markaların ilk nesil katlanabilir telefonlarında da çok ciddi sorunlar vardı. Bu nedenle acele etmek yerine tüm sorunların giderilip öyle piyasaya sürülmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.