Yaz Yaklaşırken: BİM Marketler Uygun Fiyatlı Klima Satacak!

BİM Marketleri 24 Nisan Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler listesini paylaştı. Bu haftaki katalogda özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klima modelleri ön plana çıkarken, kamp ve outdoor ürünleri de geniş yer kaplıyor. Fiyat-performans odaklı bu ürünler kısa sürede tükenebilecek seçenekler arasında gösteriliyor. Ayrıca yaz ayları yaklaşırken uygun fiyatlı klima satışı pek çok kişiyi mutlu edecek gibi gözüküyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

BİM 24 Nisan Kataloğunda Hangi Ürünler Yer Alıyor?

TCL 43 inç Full HD QLED Android TV – 14.900 TL

– 14.900 TL TCL 32 inç QLED Android TV – 8.990 TL

– 8.990 TL TCL 9000 BTU Portatif Klima – 11.750 TL

– 11.750 TL Omix O1 Icon akıllı telefon – 10.900 TL

– 10.900 TL Omix O1 Neo akıllı telefon – 8.450 TL

– 8.450 TL Polosmart 40.000 mAh powerbank – 1.790 TL

– 1.790 TL Bluetooth hoparlör ve mini ses sistemleri – 590 TL – 599 TL

– 590 TL – 599 TL 6 kişilik şişme çadır – 17.990 TL

– 17.990 TL Otomatik kurulum çadırlar – 3.750 TL – 7.999 TL

– 3.750 TL – 7.999 TL Katlanabilir kamp masası – 799 TL

– 799 TL Kamp sandalyesi çeşitleri – 349 TL – 2.990 TL

– 349 TL – 2.990 TL Uyku tulumu, hamak ve kamp aksesuarları

Bu listeye baktığımızda BİM’in bu hafta klasik aktüel ürün çizgisinin dışına çıkarak daha çok "yaz sezonu hazırlığı" odaklı bir katalog hazırladığı görülüyor. Özellikle klima ve portatif soğutma çözümleri sıcak havalara yönelik doğrudan bir ihtiyaç sunarken kamp ürünleri tarafında sunulan geniş çeşitlilik dikkat çekiyor. Bu durum hem şehir içi kullanım hem de tatil ve outdoor planları olan kullanıcılar için katalogu daha cazip hale getiriyor.

Ancak listenin en çok dikkat çeken ürünleri arasında şüphesiz klima modelleri yer alıyor. Zira pek çok tüketici Nisan-Mayıs aylarında klima ihtiyacı hissetmezken Ağustos ayına geldiğimizde "keşke kışın alsaydım" pişmanlığı yaşıyor. Zira pek çok klima şirketi için kampanya sezonu Ocak ayından başlayıp bahar aylarına kadar sürüyor. Yaz aylarının gelişi ile birlikteyse uygun fiyatlı klima modeli bulmak bu noktada oldukça zorlaşıyor.

BİM Hangi Klima Modellerini Satacak?

Kumtel 12000 BTU Inverter Klima

Keysmart 12000 BTU Inverter Klima

Fujiplus 12000 BTU Inverter Klima

Dijitsu 12000 BTU Inverter Klima

BİM’in 24 Nisan kataloğunda yer alan klima tarafı, aynı fiyat bandında sunulan dört farklı modelle dikkat çekiyor. Kumtel, Keysmart, Fujiplus ve Dijitsu markalarına ait 12000 BTU inverter klimalar, 24 bin 500 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, kullanıcıya marka bazlı tercih yapma imkanı tanıyor.

Kumtel modeli, temel ihtiyaçlara odaklanan sade yapısıyla öne çıkarken; Keysmart versiyonu daha dengeli performans ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Fujiplus tarafında ise daha stabil çalışma ve enerji verimliliği ön plana çıkarken, Dijitsu modelinde ek olarak Wi-Fi bağlantı ve mobil uygulama desteği gibi daha teknolojik detaylar bulunabiliyor.

Tüm modellerde ortak olarak inverter teknoloji kullanılması, enerji tüketimini optimize ederken daha sessiz ve stabil bir çalışma sağlıyor. 12000 BTU kapasite, özellikle orta büyüklükte odalar için yeterli performans sunarken; A++ enerji sınıfı ve R32 gaz kullanımı da hem ekonomik hem çevre dostu bir kullanım vadediyor.

Editörün Yorumu

BİM’in aynı fiyat üzerinden dört farklı marka klima sunması bu kategoride nadir gördüğümüz bir strateji. Zira bu durum aslında kullanıcıya "en ucuz hangisi? yerine hangi marka sana daha güven veriyor?" sorusunu sorduruyor. Teknik olarak bakıldığında 12000 BTU inverter klima için 24 bin 500 TL bandı mevcut piyasa koşullarında rekabetçi bir seviyede. Ancak bu tarz ürünlerde asıl kritik konu her zaman servis ağı ve kurulum süreci oluyor. Eğer bulunduğunuz bölgede güçlü bir servis desteği varsa, bu fiyat bandında alınabilecek mantıklı seçeneklerden biri olduğu söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?