ASUS'tan 360Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü! 34 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, ROG Swift PG34WCDN'yi Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sundu. Etkileyici bir görünüme sahip olan oyun monitörü, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitöde ayrıca QD-OLED ekran da mevcut.

ASUS ROG Swift PG34WCDN'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 34 inç

34 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3440 piksel

1440 x 3440 piksel Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

360Hz Ekran Tepki Süresi: 0.03 ms

0.03 ms Ekran Parlaklığı: Standart 500 nit, HDR'da 1300 nit

Standart 500 nit, HDR'da 1300 nit Renk Gamı: %99 DCI-P3 ve %135 sRGB

%99 DCI-P3 ve %135 sRGB Portlar: DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1 ve USB-C

ASUS ROG Swift PG34WCDN'nin Ekranı Nasıl?

ASUS ROG Swift PG34WCDN, 34 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 3440 piksel çözünürlük sunuyor. QD-OLED ekran teknolojisi, siyahların tam siyah görünmesini sağlıyor. Çok canlı renklere sahip olan bu ekran, çok yüksek kontrast değerlerinin elde edilmesine imkân tanıyor. Böylece ekrandaki her detay daha net ve daha etkileyici görünüyor.

Oyun monitörü, Black Shield Film isimli teknolojiyi destekliyor. Çeşitli avantajlara sahip olan bu teknoloji, oda çok aydınlık olsa bile ekrandaki siyahların daha koyu görünmesini sağlıyor. Ekran yüzeyi ise çizilmelere karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip. Monitör ayrıca yansımaları da önlüyor.

ASUS'un yeni monitörü, yüzde 99 DCI-P3 ve yüzde 135 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor. Monitör, AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-Sync özelliklerini destekliyor.

AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-Sync, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı bazen senkronize şekilde çalışmayabiliyor. Böyle bir durumda görüntü yırtılması gibi problemler ile karşılaşılabiliyor. AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-Sync, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Bu sayede ekran yırtılması ve takılma gibi problemler meydana gelmiyor.

ASUS ROG Swift PG34WCDN'nin Yenileme Hızı Nedir?

ASUS ROG Swift PG34WCDN, 0.03 ms tepki süresi ve 360Hz yenileme hızı sunuyor. Düşük tepki süresi sayesinde hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor. Akıcı ekran deneyimi sunan yüksek yenileme hızı özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. 360Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

ASUS ROG Swift PG34WCDN'de Hangi Portlar Bulunuyor?

ASUS'un yeni monitöründe DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1 ve USB-C bulunuyor. DisplayPort 2.1a portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. HDMI 2.1 ise yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor. Dolayısıyla bu portlar, oyunlarda daha iyi deneyim elde edilmesini sağlıyor.

ASUS ROG Swift PG34WCDN Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS ROG Swift PG34WCDN'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS ROG Swift PG34WCDN'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

ASUS ROG Swift PG34WCDN'nin Fiyatı Ne Kadar?

ASUS ROG Swift PG34WCDN için 1.299 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 59.932 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 81 bin TL civarında olabilir. ASUS ROG Swift PG34WCDN'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin özellikle Valorant gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağladığını belirteyim. Bunların yanı sıra NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro da önemli bir avantaj. Bu özellik sayesinde ekran yırtılması gibi sorunlar yaşanmıyor.