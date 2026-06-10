Lenovo'dan 11.000 mAh Bataryalı Tablet! 12 GB RAM'e Sahip

Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Legion Y900'ü Çin'de satışa sundu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabiliyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Lenovo Legion Y900'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11,1 inç

11,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 3840 piksel

2560 x 3840 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1100 nit

1100 nit İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya: 11.000 mAh

11.000 mAh Hızlı Şarj: 68W

Lenovo Legion Y900'ün Ekran Özellikleri Neler?

Lenovo'nun yeni tableti, 11,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Legion Y900, 2560 x 3840 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1100 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu belirgin şekilde hissediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Lenovo Legion Y700'de 8,8 inç ekran boyutu, IPS LCD ekran, 165Hz yenileme hızı, 1904 x 3040 piksel çözünürlük ve 800 nit parlaklık mevcut. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Lenovo Legion Y900'ün İşlemcisi Nasıl?

Legion Y900'de Dimensity 9500s işlemcsii bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek dahil olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Dimensity 9500s işlemcisi, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında, battle royale türündeki popüler mobil oyun PUBG Mobile'ı ise 90 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemci daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y900'ün Bataryası Kaç mAh?

Lenovo'nun yeni tableti, 11.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Legion Y700'de 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Dolayısıyla Legion Y900, önceki modelden daha uzun pil ömrü sunacak.

Lenovo Legion Y900'ün Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Legion Y700'de 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Lenovo Legion Y900 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Dolayısıyla Legion Y900'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Lenovo Legion Y900'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Legion Y900'ün Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Legion Y900 için 3 bin 399 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 23 bin 168 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Lenovo Legion Y900'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Lenovo Legion Y900'ün oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Tabletin güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunduğunu belirteyim.