12 GB RAM'li Ucuz Android Telefon Yolda! 8000 mAh Bataryası Var

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OPPO, K15 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte K15'in özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. K15'te ayrıca 2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak.

OPPO K15'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2760 piksel

1256 x 2760 piksel İşlemci: 2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci

2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 50 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 50 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.000 mAh

OPPO K15'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, 1256 x 2760 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO K14'te 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.125 nit parlaklık mevcut.

K14'ün ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.125 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfasında kadyırma yaparken bile bu hissediliyor. Yani yenileme hızı, genel telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

OPPO K15'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda 2.5 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil. OPPO K14'te Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ise ortalama 60 FPS'te, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 6300 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda K15'te donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Dimensity 6300 işlemcisinde 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

OPPO K15'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO K15, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli K14'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 45W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

OPPO K15'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. İkinci kamera muhtemelen ultra geniş açılı olacaktır. Ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO K14'te 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Cihaz ayrıca 1080p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Buna göre K15'te de 1080p video kaydı desteği yer alabilir.

OPPO K15 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K15'in 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO K14, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO K15 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K15'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. OPPO K15'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

OPPO K15'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K14 için 17.999 rupi (8.727 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K15'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 19.000 rupi (9.213 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OPPO K15'in batarya kapasitesinden kamera özelliklerine kadar birçok bakımdan iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim.