Yeni Peugeot 408'in Fiyatı Belli Oldu! Lansmana Özel 300 Bin TL İndirim!

Peugeot'un sevilen modellerinden biri olan fastback-SUV modeli 408, makyajlı yüzüyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Hibrit motor altyapısı ve güncellenen tasarımıyla öne çıkan model, lansmana özel fiyat avantajlarıyla satışa sunuldu. Özellikle açıklanan indirimli fiyatlar, modelin segmentindeki konumunu yeniden tartışmaya açacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Peugeot 408 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Makyajlı Peugeot 408, Türkiye’de ilk etapta 1.2 litre hibrit motorlu üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Açıklanan resmi liste fiyatlarının yanı sıra lansmana özel indirimli fiyatlar da dikkat çekiyor:

408 ALLURE 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 - Liste fiyatı: 2.570.000 TL Lansmana özel: 2.270.000 TL

408 ALLURE 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 Cam Tavan - Liste fiyatı: 2.654.444 TL Lansmana özel: 2.350.000 TL

408 GT 1.2 Hybrid 145 hp eDCS6 - Liste fiyatı: 2.910.000 TL Lansmana özel: 2.745.000 TL

Lansman dönemine özel olarak sunulan bu fiyatlar, özellikle giriş seviyesinde 300 bin TL’ye varan avantaj sunarak modeli daha erişilebilir hale getiriyor.

Peugeot 408 Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 1.2L PureTech turbo benzinli + 48V hibrit sistem

Toplam Güç: 145 HP

Şanzıman: eDCS6 (6 ileri çift kavramalı otomatik)

Ortalama Tüketim (WLTP): 5.0 – 5.5 L/100 km

Çekiş: Önden çekiş (FWD)

0-100 km/s: 10 saniye (segment tahmini)

Maksimum Hız: 200 km/s (segment tahmini)

Yeni Peugeot 408 Türkiye’de sunulan tüm versiyonlarında 48V hafif hibrit destekli 1.2 litrelik PureTech turbo benzinli motor ile geliyor. Bu ünite elektrikli motor kombinasyonu ile birlikte toplamda 145 beygir güç üretirken üniteye 6 ileri çift kavramalı eDCS6 otomatik şanzıman eşlik ediyor. Önden çekişli altyapıya sahip olan model, performans ve verimlilik arasında dengeli bir karakter sunmayı hedefliyor.

Segment verileri baz alındığında 0’dan 100 km/s hızlanmasını yaklaşık 10 saniyede tamamlayan 408’in maksimum hızının ise 200 km/s seviyelerinde olduğu öngörülüyor. Yakıt tüketimi tarafında WLTP verilerine göre ortalama 5.0 – 5.5 litre/100 km bandında bir tüketim sunması beklenen model, özellikle şehir içi kullanımda hibrit sistemin katkısıyla daha düşük tüketim değerleri yakalayabiliyor.

Editörün Yorumu

Peugeot 408 yenilenen versiyonu ile pazara sunulurken lansmana özel sunulan fiyatlar indirimleri ile birlikte oldukça uygun bir konuma geliyor. Aracın lansmana özel satış fiyatları 200 bin lira ile 300 bin TL arasında değişen indirimler ile sunuldu. Bu da yeni 408'i, geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni T-Roc gibi modeller karşısında oldukça avantajlı bir konuma getiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...