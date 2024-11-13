Binance’in Solana Tabanlı Memecoin Listeleri "Pump and Dump" Endişesi Yaratıyor

Binance’in Solana tabanlı iki yeni memecoin’i The AI Prophecy (ACT) ve Peanut the Squirrel'in (PNUT) listelemesinin ardından, bu adımların bir pump and dump (şişirip boşaltma) planı olabileceğinden endişe duyuluyor.

Binance’in Beklenmedik Memecoin Listesi ve Fiyat Artışları

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, düşük piyasa değerine sahip bu memecoin’leri 11 Kasım tarihinde sürpriz bir şekilde listelemesi, değerlerinin hızla yükselmesine katkıda bulundu.

Listeleme sonrası ACT, %1000’in üzerinde artış göstererek 400 milyon doları aşkın piyasa değerine ulaştı. Peanut the Squirrel (PNUT) ise internetin ünlü karakteri Peanut the Squirrel’i kutlayan bir coin olarak yaklaşık %100 değer kazandı.

Pump and Dump İddiaları Artıyor, Yatırımcılar Tepkili

Ord.io Bitcoin Ordinals tarayıcısının kurucusu Leonidas, Binance’in memecoin listeleme stratejisine karşı bir dilekçe başlattı. Leonidas, Binance’in listeleme sürecinin, bireysel yatırımcıları olumsuz etkileyip, belirli kişiler için avantaj sağladığını belirterek, bu listelemelerin “pump and dump” şemalarını teşvik ettiğini iddia etti. Leonidas şöyle dedi:

Binance’in, küçük bir grup içerden kontrol edilen, düşük piyasa değerine sahip ‘ölü’ memecoin’leri hedef aldığını varsayıyoruz. Bu coin’ler, listeleme ücreti olarak arzlarının büyük bir yüzdesini ödeyebilenler. Binance bu coin’leri satışa çıkararak gelir elde ediyor olabilir.

Leonidas, bu tür uygulamaların, içeriden bilgiye sahip olanlar, risk sermayedarları, merkezi borsalar, önemli fikir liderleri ve piyasa yapıcıları gibi kişilere avantaj sağladığını ve onların hızla pozisyonlarını terk ederek kar etmelerine olanak tanıdığını savunuyor. Bu sebeple, borsanın listeleme ücretlerinin şartlarını ve listelemelerin detaylarını şeffaf bir şekilde açıklamasını talep etti.

Analistler 12 Memecoin'in Fiyat Artışını Konuşuyor

Ai_9684xtpa isimli blokzincir analisti, 2024'te Binance’de listelenen 15 memecoin’den 12’sinin listeleme sonrasında önemli fiyat artışları yaşadığını belirtti. Analist ayrıca 2024'te Binance’in listelediği memecoin’lerin %60'ının Solana tabanlı, %26.7'sinin Ethereum ve kalanların BNB Smart Chain ve Base ağında olduğunu söyledi. Analistin verilerine göre, Binance, memecoin listelemelerinde piyasa değeri alt sınırı uygulamıyor ve listelemelerde topluluk desteği gibi faktörler daha belirleyici oluyor.

Binance Neden Memecoin’leri Destekliyor?

Kripto oyun stüdyosu kurucusu Loopify, Binance’in kullanıcıların merkeziyetsiz borsalara geçişini önlemek için memecoin listeleme standartlarını gevşetmiş olabileceğini öne sürdü. Son bir yıldır Binance, geleneksel olarak katı olan listeleme politikalarını esneterek birçok memecoin’i listeledi ve bu coin’ler hızla değer kazandı. Yatırımcılar ve analistlerin tepkisi sürüyor ancak Binance kanadından herhangi bir açıklama yapılmıyor.