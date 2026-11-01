Kripto Tarihinin En Büyük Soygunu Binance'te Yaşandı

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Dünyanın en büyük kripto para borsasını hedef alan Binance saldırısı 29 Ekim 2026 gecesi yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlığı etkiledi. Çekimleri durduran şirket, kayıpların tamamını karşılayacak. Merkez Bankası'nın 27 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla bu tutar 313 milyar 672 milyon TL ediyor.

Binance Saldırısının Ayrıntıları

Blokzincir analiz şirketi TRM Labs'in verisine göre saldırı Türkiye saatiyle 23.05'te başladı. Varlıkların çoğu yaklaşık 20 dakikada 10 farklı blokzincirdeki Binance cüzdanlarından çıktı. Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger ve Solana'yı da kapsayan transferlerde Binance'in Bitcoin cüzdanından tek bir işlemle 18.270 Bitcoin (BTC) çekildi. Çıkan varlıkların toplam değeri TRM'nin hesabıyla 6,36 milyar dolar.

Binance'in kendi tahmini yaklaşık 6,3 milyar dolarken bir başka analiz şirketi Chainalysis'in çalındığı andaki fiyatlarla yaptığı ilk hesap 5,9 milyar dolardı. Chainalysis'in CEO'su Jonathan Levin sonraki paylaşımında tutarı 6,4 milyar dolara çıkardı. Rakamları farklı olan 3 kaynak, olayın Bybit'ten Şubat 2025'te çalınan 1,5 milyar doları geride bırakan en büyük kripto hırsızlığı olduğunda birleşiyor.

Saldırganın Binance Sistemlerine Girişi

Binance'in ilk inceleme sonucuna göre saldırgan, ele geçirdiği bir yazılım geliştirme ve operasyon (DevOps) mühendisinin dizüstü bilgisayarı üzerinden iç sistemlerden birine erişti. Saldırgan buradan yetkisiz çekim işlemleri gönderdi. Cüzdanların özel anahtarlarının sızdığına dair kanıt bulamayan şirket, kök nedeni anlatan teknik raporu inceleme bitince yayımlayacak.

Eş CEO Richard Teng'e göre olay tek tıklık bir işlemin değil, daha karmaşık bir saldırı sürecinin sonucuydu. Binance de sonraki güncellemesinde olayı birden fazla etkene bağladı. TRM Labs, Ethereum dışındaki 9 zincirde cüzdanların yaklaşık yarım saat içinde saldırgan için geçerli imza ürettiğini tespit etti. Şirket bunu internete bağlı sıcak cüzdanları imzalayan altyapının ele geçirildiğine yoruyor.

TRM saldırıyı yüksek güvenle Kuzey Kore'nin TraderTraitor birimine bağladı. Aynı sonuca varan Chainalysis, Eylül 2026'daki Bitget saldırısından çalınan fonların Binance'ten çalınanlarla karıştığını tespit etti. Kuzey Kore merkezli korsanların sahte iş ilanlarıyla yazılım geliştiricilerini hedef aldığı biliniyor. Binance'teki bilgisayarın nasıl ele geçirildiğini açıklamayan şirket, saldırganın kimliğini de doğrulamadı.

Binance Kayıpları Kendi Fonlarından Karşılayacak

Binance kayıpların tamamını Kullanıcılar İçin Güvenli Varlık Fonu'ndan (SAFU) ve şirketin kendi fonlarından karşılayacak. Şirketin diğer eş CEO'su Yi He de 30 Ekim 2026'da Türkiye saatiyle 03.04'te X'te paylaştığı mesajda aynı taahhüdü verdi. Forbes'un The Block verisine dayanan hesabına göre SAFU fonunda yaklaşık 1,17 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor. Gece boyunca tüm transferleri durduran Binance'te sabah saatlerinden itibaren para yatırma işlemleri normal çalışıyor.

Çekim hizmetini güvenlik açısından yenilemeye devam eden Binance, Yi He'nin aynı sabah 07.17'deki güncellemesine göre çekimleri 48 saat içinde açmaya başlamayı bekliyor. 1 Kasım 2026 sabahı dolan bu süre için kesin bir açılış saati verilmedi. Türkiye saatiyle 30 Ekim 2026 12.30 itibarıyla çekimler kapalıydı. Şirket, çalışma bitince güncel rezerv kanıtı (Proof of Reserves) raporu da yayımlayacak.

Binance'in hesabıyla iş ortaklarının zincir üstünde hareketsiz bıraktığı varlıkların değeri yaklaşık 3 milyar dolar. Dolara sabitlenmiş kripto para (stablecoin) çıkaran Tether 1,5 milyar USDT'den, Circle da 800 milyon USDC'den fazlasını dondurdu. Dondurma işlemi varlıkları Binance'e geri getirmiyor, yalnızca hareket etmelerini engelliyor. Saldırganın elinde kalan ve dondurulamayan Ether (ETH) ile Bitcoin'in değerini TRM yaklaşık 2,4 milyar dolar buluyor. Forbes'taki CryptoQuant verisi ise 2,9 milyar dolar gösteriyor.

Binance'in kurucusu ve hissedarı Changpeng Zhao, X'te olayın bir saldırıya benzediğini yazdı. 2023'te CEO'luktan ayrılan ve şirketi yönetmeyen Zhao, hissedar olarak tüm kullanıcı fonlarının karşılanmasını beklediğini de ekledi.

Binance TR'nin Saldırıya İlişkin Açıklaması

Türkiye'deki platformun işletmecisi, Binance.com'dan ayrı bir tüzel kişilik olan Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Kullanıcı sözleşmesine göre markayı lisansla kullanan şirket, başka bir şirketin şubesi ya da temsilcisi değil. Binance TR, Kasım 2024'te unvanını ve alan adını değiştirmişti.

Binance TR'nin X hesabındaki açıklamaya göre platformdaki tüm kullanıcı varlıkları güvende ve hizmetler kesintisiz sürüyor. Bu bilgi şirketin kendi beyanına dayanıyor ve Binance TR'nin olaydan etkilenip etkilenmediğini bağımsız olarak doğrulayan bir kaynak bulunmuyor. Türkiye'den Binance.com hesabı kullananlara özel bir açıklama da yapılmadı.

Türkiye'deki düzenlemelere tabi olan Binance TR, Temmuz 2025'te Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemesi nedeniyle kripto çekimlerini 72 saat durdurmuştu. Binance.com'un çekim duyurusunda ülkelere göre bir ayrım bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Bu olayı Binance'in Mayıs 2019'da yaşadığı 7.000 BTC'lik saldırıyla kıyaslamak gerektiğini düşünüyorum. Şirket o zaman da kaybı SAFU'dan karşılamış, çekimleri yaklaşık 1 hafta sonra açmıştı. Bu kez tutar yaklaşık 150 kat büyük. Bence taahhüdün gerçek sınavı, 48 saatlik sürenin sonunda çekimlerin sorunsuz açılması ve vaat edilen rezerv raporu olacak. Binance'in hızlı tepkisi güven veriyor ama kök neden raporu yayımlanmadan sistemin yeniden güvenli olduğunu söylemek erken olur.