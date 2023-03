VALORANT'ın Sevilen Haritası Bind Geri Dönüyor: İşte Yenilikler!

Çevrim içi FPS oyunlarının sevilen isimlerinden VALORANT, bir süre önce dereceli maçlardan kaldırılan Bind haritasını sonunda geri getiriyor. Riot Games tarafından bugün yapılan duyuruda haritada değiştirilen noktalardan da bahsedildi.

Bazı eklemeler ve çıkarmalarla birlikte Bind haritasındaki oynanışın oldukça değişmesi bekleniyor.

Yeni Bind haritasında ilk fark edilen değişikliklerden biri, A Bölgesi'ndeki ışınlanma bölgesinin yerinin değiştirilerek alternatif bir kapı açılması olarak görülüyor. Bu değişiklikle birlikte haritanın hamam kısmına yapılan saldırı ve giriş taktiklerinin değişeceği düşünülüyor.

B Bölgesi'nde ise koridor kısmının genişletilmesi, oyunculara daha iyi bir savunma imkanı sağlayacak gibi duruyor. Ayrıca dirsek bölgesinde yer alan ve yeni açılan delikle birlikte çeşitli patlayıcıların atılabilir olması, bölgenin daha zor savunulabilmesine neden olarak savunma-saldırı dengesini kuruyor.

Tüm harita değişikliklerini aşağıdaki paylaşıma tıklayarak görebilirsiniz. Yeni Bind haritasını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Bind is back at the start of Act III. Here are all the changes you can expect when Bind returns to Competitive Queue in Patch 6.08, starting April 25.