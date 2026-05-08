Huawei'nin 144Hz Ekranlı Amiral Gemisi Tableti Globalde Tanıttı!

Huawei kısa bir süre önce 144Hz ekran yenileme hızı ve 10.400 mAh bataryasıyla dikkatleri üzerine çelen MatePad Pro Max'i tanıttı. Peki Çinli markanın yeni tableti kullanıcılara neler sunuyor? İşte Huawei MatePad Pro Max özellikleri ve fiyatı!

Huawei MatePad Pro Max Özellikleri Neler?

Ekran: 13.2 inç OLED

Çözünürlük: 3000x2000

Yenileme hızı: 144Hz

Parlaklık: 1.600 nit

RAM: 12GB

Depolama: 256GB / 512GB

Arka kamera: 50MP

Ön kamera: 12MP

Batarya: 10.400 mAh

Kablolu şarj: 66W

Ters kablolu şarj: 40W

Kalınlık: 4.7mm

Ağırlık: 499g

Renkler: Mavi, Uzay Grisi

Huawei MatePad Pro Max Ekran Özellikleri Neler?

Huawei MatePad Pro Max'te 13,2 inç boyutlarında 144Hz yenileme hızı ve 3000x2000 piksel çözünürlük sunan OLED bir panel mevcut. Kullanıcılar bu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

Bununla birlikte yüksek çözünürlük sayesinde ekrandaki görüntüleri net ve keskin bir şekilde görebilme imkanınız olacak. OLED teknolojisi ise LCD panellere kıyasla siyah renkleri çok daha gerçekçi bir şekilde gösterebilecek. Diğer renkleri de benzer şekilde canlı ve doğal bir biçimde görebileceksiniz.

Huawei MatePad Pro Max İşlemcisi Ne?

Maalesef şu an için MatePad Pro Max’in işlemcisiyle ilgili net bir detay paylaşılmadı. Fakat ürünün amiral gemisi segmentinde yer aldığını düşündüğümüzde oyunlarda üst düzey performans sunacak bir yongadan güç alacağını söyleyebiliriz. Yani PUBG Mobile, Genshin Impact ve Call of Duty Mobile gibi yapımları en ufak bir sorun yaşamadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Huawei MatePad Pro Max Kamerası Nasıl?

Bilindiği gibi tabletlerde kamera özellikleri ana odak noktası olmuyor. Bu kapsamda Huawei MatePad Pro Max de 50 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera ile karşımıza çıkıyor. Kısacası bu ürünü daha çok günlük ve basit çekimlerde kullanabileceksiniz.

Huawei MatePad Pro Max Bataryası Nasıl?

Huawei MatePad Pro Max’in batarya kapasitesiyle ilgili bazı kritik detaylar söz konusu. Zira markanın açıklamasına göre cihazın AB’de satılan versiyonlarında 9.760 mAh, ABD dışındaki sürümlerinde ise 10.400 mAh’lik bir batarya kapasitesi yer alıyor. Bununla birlikte 66W kablolu ve 40W ters kablolu şarjı desteklediğini belirtelim. Bunu biraz daha açacak olursak tabletin USB-C portunu kullanarak başka cihazları şarj edebileceksiniz.

Huawei MatePad Pro Max Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei MartePad Pro Max'in fiyat etiketi 999,99 sterlin (61.808 TL) olarak açıklandı. Bununla birlikte şu ana dek cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Fakat Çinli markanın ülkemizde Huawei MatePad Pro'yu sattığını düşündüğümüzde yeni modelin de çok yüksek ihtimalle Türkiye'ye geleceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Pro Max'in tam anlamıyla bir amiral gemisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle ekran özelliklerinin kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini söyleyebilirim. Bu da film izleyen, oyun oynayan veya tasarımla uğraşan kullanıcılar için önemli bir avantaj olacaktır. Öte yandan şu an için işlemcisi açıklanmasa da oyunlarda üzmeyecek bir performans sergilemesini bekliyorum.