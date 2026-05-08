AMOLED Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! Sağlık Takibi, Kamera ve Dahası

Huawei, çocuklara özel olarak geliştirdiği yeni akıllı saati Watch Kids X1'i tanıttı. Yeni model, kullanıcı tarafından hareket ettirilebilir bir kasa ile birlikte geliyor. Yumuşak silikon kordona sahip olan cihazda bir kamera da bulunuyor. Bu, serbest şekilde hareket ettirilebilen kasa yapısı ile birleştiğinde kullanıcılara özgürce fotoğraflar çekme olanağı sağlıyor.

Huawei Watch Kids X1'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.82 inç

1.82 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 408 x 480 piksel

408 x 480 piksel Kamera: 5 MP ön kamera + 13 MP arka kamera

5 MP ön kamera + 13 MP arka kamera Ebeveyn Denetimi: Güvenli ve tehlikeli bölge belirleme, uygulama kullanımını kısıtlama ve yabancı numaradan gelen aramaları engelleme

Güvenli ve tehlikeli bölge belirleme, uygulama kullanımını kısıtlama ve yabancı numaradan gelen aramaları engelleme Acil Yardım: Yandaki düğmeye 5 kez basıldığında acil yardım çağrısında bulunmak için mesaj gönderme ya da arama yapma

Yandaki düğmeye 5 kez basıldığında acil yardım çağrısında bulunmak için mesaj gönderme ya da arama yapma RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikası

IP68 ve IP69 sertifikası Sağlık: Kalp atış hızı takibi ve duygu durumu izleme

Huawei Watch Kids X1'in Ekran Özellikleri Nasıl?

1,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Watch Kids X1, AMOLED ekran üzerinde 408 x 480 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran tarafında Huawei Watch Kids X1 Pro ile aynı özellikleri taşıyan model, ekrandaki yazıları net şekilde görmek için ideal çözünürlüğe sahip. AMOLED ekran sayesinde de canlı görüntü avantajından faydalanılabiliyor.

Huawei Watch Kids X1'in Kamera Özellikleri Neler?

Cihaz, 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Bu özelliklerin bir akıllı saat için yeterli olduğu söylenebilir. Ön kamera ile FamCare uygulaması üzerinden görüntülü görüşmeler gerçekleştirilebiliyor. Arka kamera da önemli anları yakalamak için kullanılabiliyor.

Huawei Watch Kids X1, Ebeveynlere Neler Sunuyor?

Cihaz özellikle ebeveynler açısından faydalı özellikler içeriyor. Dış ve iç mekânda hassas konum takibi yapabilen akıllı saati çocuğuna alacak olan bir ebeveyn, FamCare uygulaması üzerinden güvenli ve tehlikeli bölgeler belirleyebiliyor. Çocuk, bu alanlara girdiğinde ve çıktığında ebeveyn de anlık olarak bilgilendiriliyor.

Buna ek olarak uygulama üzerinden uygulama kullanımını sınırlama ve yabancı numaralardan gelen aramaları engelleme gibi kısıtlamaların uygulanabildiğini de belirtmek gerek. Bu özellikler de yine ebeveynlere çocukların güvende olduğundan emin olmasını sağlıyor. Ayrıca çocukların derslerine daha iyi odaklanması açısından da önemli bir avantaj sunuyor.

Huawei Watch Kids X1'in Acil Durumlar İçin Nasıl Bir Özelliği Var?

Akıllı saat, acil durumlar için kritik yardım çağrısı özelliğine sahip. Cihazın yan tarafında bir düğme bulunuyor. Bu düğmeye eğer 5 kez basılırsa otomatik olarak bir yardım mesajı iletilebiliyor veya bunun yerine arama da yapılabiliyor. Özellikle hareket edilemeyecek kadar olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kullanıcılara büyük faydası dokunabilir.

Huawei Watch Kids X1'in Fiyatı Ne Kadar?

Mavi ve pembe renk seçenekleri ile sunulan Huawei Watch Kids X1 için 249 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 13 bin 288 TL'ye denk geliyor. Elbette ki Türkiye'ye gelmesi durumunda yerel fiyatlandırma uygulanması muhtemel. Bu durumda cihazın fiyatı daha düşük olacaktır.

Huawei Watch Kids X1 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch Kids X1'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı fakat daha önce markanın çocuklara yönelik bazı akıllı saatleri Türkiye'de satışa sunulmuştu. Buna örnek olarak Watch Kids 4 Pro'yu verebiliriz. Dolayısıyla Watch Kids X1'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Huawei Watch Kids X1'in çocuklarının güvende olduğundan emin olmak isteyen ebeveynler tarafından mutlaka değerlendirilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Güvenlik konusunda önemli özellikler içeren bu modelin bir kameraya sahip olması da onu oldukça ilgi çekici kılıyor. Eğer Türkiye'ye gelirse oldukça rağbet görebilir.