iPhone 17 Pro'ya Benzeyen Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı

Ucuz Android telfeonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Itel, Zeno 200'ü tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunuyor.

Itel Zeno 200'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.75 inç

6.75 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Parlaklığı: 590 nit

590 nit Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W Ağırlık: 185 gram

Itel Zeno 200'ün Ekran Özellikleri Neler?

Itel'in yeni telefonu, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 590 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 590 nit, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Itel Zeno 100'de 6,6 inç ekran boyutu, 720 x 1612 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 480 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekranın ayrıca geniş görüş açısına sahip olduğunu belirtelim.

Itel Zeno 200'ün İşlemcisi Nasıl?

Zeno 200 gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te, Mobile Legends Bang Bang'i ise ortalama 57 FPS'te çalıştırıyor. Subway Surfers City, Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar ise daha yüksek FPS değerleriyle oynanabiliyor.

Unisoc T7250 işlemcisi daha önce Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli itel Zeno 100'de ise Unisoc T7100 işlemcisi mevcut. Sekiz çekirdeğe sahip iki işlemci de giriş segmentinde konumlanıyor.

Itel Zeno 200'ün Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve video kaydetmek gibi aktiviteler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Zeno 100'de 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Itel Zeno 200'ün Bataryası Kaç mAh?

Ucuz Android telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Zeno 100'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W kablolu şarj desteği mevcut. İki telefonun da batarya kapasitesi aynı seviyede.

Itel Zeno 200 Türkiye'de Satılacak mı?

Itel Zeno 200'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Itel S23 satılıyor ancak Power 70 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Power 80'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Itel Zeno 200'ün Fiyatı Ne Kadar?

Itel Zeno 200 için 10 bin 399 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 979 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin 450 TL civarında olabilir. Itel Zeno 200'ün Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Itel Zeno 200'ün yenileme hızı dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü bu sayede akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu telefonda giriş seviyesi bir işlemci olduğundan dolayı yüksek performans beklememek gerekiyor. Yani Temple Run gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilir.