AMOLED Ekranlı vivo X500e Ortaya Çıktı! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. X500e olarak isimlendirilen Android telefon, IMEI veri tabanında görüldü. Telefonun bu veri tabanında görünmesi, tanıtım tarihinin yakın olduğunu gösteriyor. Bu arada cihazda MediaTek taraıfndan geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

vivo X500e Neden IMEI Veri Tabanında Görüldü?

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500e, IMEI veri tabanında ortaya çıktı. IMEI kaydı, telefonların resmî lansman öncesinde operatörler tarafından tanınabilmesi için yapılıyor. Genellikle telefonlar IMEI veri tabanında ortaya çıktıktan sonra üç ile altı ay arasında tanıtılıyor. Dolayısıyla X500e'ye dair merak edilen tüm sorular çok yakında yanıtlanacak.

vivo X500e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

6,3 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek'in sekiz çekirdekli çok güçlü Dimensity işlemcisi

MediaTek'in sekiz çekirdekli çok güçlü Dimensity işlemcisi İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo X500e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,3 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo X300'de 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

X300'ün ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

vivo X500e'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemcinin adı henüz belli değil ancak X300'de Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te. CarX Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

vivo X500e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X500e'nin 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Yüksek şarj hızı, yüksek çözünürlüklü üçlü arka kamera sistemi ve güçlü işlemcisiyle öne çıkan vivo X300, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500e'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. vivo X500e'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X500e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu an 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo X500e'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olması bekleniyor. Buna göre telefon 83 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telfeonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. vivo X500e'nin işlemcisi henüz belli değil ancak X300'ün oyun performansını göz önünde bulundurduğumda yeni telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunarak önemli bir avantaj sağlayacak.