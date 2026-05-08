36 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Azaltma ve Dahası

Shokz, yeni bir kulaklık tanıttı. Açık kulak yapısındaki bu cihaz, OpenDots Air olarak adlandırılıyor. Net görüşmeler için yapay zeka destekli gürültü azaltma ve ideal pil ömrü ile birlikte geliyor. Markanın mevcut modellerinin arasına eklenen model, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden tasarıma sahip.

Shokz OpenDots Air'in Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Kulaklık başına 9 saate, şarj kutusuyla beraber toplam 36 saate kadar

IP55 sertifikası

11.8 mm

Mevcut

Sesli görüşmeler için yapay zeka destekli gürültü bastırma

Bluetooth 6.1

Shokz OpenDots Air'in Nasıl Bir Ses Kalitesi Var?

Shokz OpenDots Air, 11,8 mm sürücülerle birlikte geliyor. Sürücünün büyük olması sayesinde yüksek ses seviyesinde küçük sürücülere göre çok daha az bozulma olacaktır. Ayrıca ses kulağa daha dengeli şekilde gelecektir. Öte yandan kulaklık, açık kulak tasarıına sahip. Bu kulaklıklara genellikle biraz mesafeli yaklaşılır. Bunun sebebi, basların yoğunlaştığı düşük frekansların zayıf kalması. Yani dinlenen müziklerdeki o basları tam anlamıyla hissetmek mümkün olmuyor. OpenDots Air ise buna etkili bir çözüm üretiyor.

Bu cihaz, düşük frekansları iyileştiren algoritması sayesinde basları daha derin şekilde veriyor. Tabii ki bu kulak içi kulaklıklar kadar güçlü baslar elde etmeyi sağlamayacaktır ama bu konuda hiçbir özellik içermeyen açık kulak tasarımlı kulaklıklara göre daha fazla avantaj içerdiği söylenebilir.

Hatırlatmak gerekirse CES 2026'da tanıtılan Shokz OpenFit Pro da aynı tasarıma sahipti. Yani kulaklıkları tam olarak kapatmıyordu ancak bu modelde olduğu gibi OpenFit Pro da basları güçlendiren ve düşük frekansta bozulmaları engelleyen algoritma ile geliyor. Bu da bize markanın açık kulak tasarımlı kulaklıklarında bas konusuna önem verdiğini gösteriyor.

Shokz OpenDots Air Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP55 sertifikasına sahip. Bu, toz ve su geçirmez olmasa da bunlara karşı önemli derecede dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Yağmur yavaş yavaş atıştırırken yürüyorsanız endişelenmenize gerek yok veya yoğun antrenmanlar sırasında terlediğinizde kulaklığın bozulma ihtimali hakkında düşünmezsiniz. Atölye ve benzeri ortamlardaki tozlardan da korkmaya gerek bırakmaz.

Shokz OpenDots Air Gürültü Engelliyor mu?

Bu kulaklık, yapısı gereği size gürültü engelleme imkânı sağlamaz. Tasarımın amacı, çevrede olup bitenlerin duyulmaya devam edilmesini sağlamak. O yüzden bir şeyler dinlerken etrafınızdaki gürültüleri duymanıza neden olacaktır. Tabii, bu sadece dinleme için geçerli. Birisiyle sesli konuşurken devreye giren yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği mevcut. Bu, çevredeki seslerin bastırılıp kendi sesinizin önüne çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla karşı tarafa da bir sözü tekrar tekrar söylemek zorunda kalmıyorsunuz.

Shokz OpenDots Air'in Fiyatı Ne Kadar?

Kulaklık için 132 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 5 bin 988 TL'ye denk geliyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 8 bin TL civarında olacaktır. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, kulaklığın farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Shokz OpenDots Air Türkiye'de Satılacak mı?

Shokz'ın şu an Türkiye'de birçok kulaklığı satılıyor. Bunlara örnek olarak OpenRun Pro 2, OpenDots One, OpenSwim Pro, Openfit 2 Plus, Openfit Air verilebilir. Bu geniş ürün yelpazesini göz önünde bulundurarak OpenDots Air'in de Türkiye'de satışma sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Shokz OpenDots Air'in özellikle sporcular için ideal bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Dışarıda koşarken ya da bisiklet sürme gibi aktivitelerle uğraşırken gelen araç seslerini duyabilirsiniz. Bu da büyük felaketlerin önüne geçebilir. Bu özellikler dolayısıyla kulaklığın özellikle sporla ya da açık hava aktiviteleri ile uğraşanlar tarafından yoğun ilgi görmesi muhtemel.