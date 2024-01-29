Bindiği Uçağı Düşüreceğine Dair Şaka Yapan Gencin Davası Sonuçlandı!

Bir uçağı havaya uçurmakla ilgili şaka yaptıktan sonra kamu düzenini bozmakla suçlanan bir İngiliz'in İspanya'daki yargı süreci tamamlandı.

Aditya Verma, 2022 yılının Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Menorca adasına giderken Snapchat üzerinden "Uçağı havaya uçurmaya gidiyorum. Ben bir Taliban üyesiyim." paylaşımı yapmıştı.

Aditya Verma'nın mesajı, easyJet uçağı henüz havadayken İspanyol yetkililere bildiren Birleşik Krallık güvenlik servisleri tarafından tespit edilmişti. Bir jet, uçağı Menorca'ya inene kadar takip etmiş ve burada uçak kapsamlı bir şekilde aranmıştı.

18 Yaşındaki Aditya Verma Beraat Etti

Aramanın ardından tutuklanan 18 yaşındaki Aditya Verma iki gün polis hücresinde tutulurken, iki günün ardından kefaletle serbest bırakılmıştı. Bugün ise Aditya Verma'nın yargı süreci sona erdi.

İspanyol mahkemesi, Londra Gatwick'ten Menorca'ya giden uçağı havaya uçurma konusunda arkadaşlarıyla şakalaşan Aditya Verma'yı kamu düzenini bozma suçlamalarından akladı.

Aditya Verma, suçlu bulunması hâlinde 22.500 euro kadar para cezası ve jetlerin olaya karışmasına neden olan maliyeti karşılamak üzere 95.000 euro daha masrafla karşı karşıya kalacaktı.

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