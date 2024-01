Bindiği Uçağı Düşüreceğine Dair Şaka Yapan Gencin Davası Sonuçlandı!

Yaşam

Dünyanın En Büyük Yolcu Gemisi Tüm Tepkilere Rağmen Denize Açıldı!

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas, Miami, Florida'dan yola çıktı. 365 metre uzunluğundaki Icon of the Seas, 20 güverteye sahip ve maksimum 7,600 yolcuya ev sahipliği yapabiliyor.