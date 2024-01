Dünyanın En Büyük Yolcu Gemisi Tüm Tepkilere Rağmen Denize Açıldı!

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas, Miami, Florida'dan yola çıktı. 365 metre uzunluğundaki Icon of the Seas, 20 güverteye sahip ve maksimum 7,600 yolcuya ev sahipliği yapabiliyor.

Çevreciler sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan geminin havaya zararlı metan gazı sızdıracağı konusunda eylemlerini ve uyarılarını sürdürüyor.

Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede inşa edilen gemide yedi yüzme havuzu ve altı su kaydırağı bulunuyor. İnşaatı 2 milyar dolara (1,6 milyar sterlin) mal olan tesiste 40'tan fazla restoran, bar ve salon da bulunmakta.

LNG, geleneksel denizcilik yakıtlarına göre daha temiz yanmasına rağmen, bir miktar gazın kaçarak metanın atmosfere sızmasına neden olma riski var ve metan, karbondioksitten çok daha güçlü bir sera gazı olduğundan bu geminin yolculuğu büyük tepki görüyor.

Yolculuğuna başlamadan önce geçtiğimiz Perşembe günü, şu anda Inter Miami'de oynayan Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanan kaptanı Lionel Messi geminin isim verme törenine katılmıştı.

Geminin Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Geminin inşası ve satın alınması Royal Caribbean International'a 1,65 milyar euro gibi yüksek bir fiyata mal oldu.

Royal Caribbean'ın web sitesine göre biletler kişi başı 1.723 ila 2.639 dolar arasında değişiyor. Gemi seferi boyunca ilk olarak ABD Virgin Adaları'ndaki Charlotte Amalie'de duracak.

