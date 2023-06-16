Bing Yapay Zekasına Sesli Sohbet Özelliği Eklendi: Nasıl Kullanılır?

Microsoft'un Bing yapay zekâsı merakla beklenen sesli sohbet özelliğine kavuştu. Peki yeni özellik nasıl kullanılıyor? İşte detaylar!

Bing Yapay Zekasına Sesli Sohbet Özelliği Eklendi: Nasıl Kullanılır?
Barış Bulut
Barış Bulut -

Microsoft'un Bing yapay zekâsı, masaüstü bilgisayarlarda sesli girişi kabul etme özelliği olan yeni ve akıllı bir özelliğe kavuştu.

Sesli giriş cep telefonlarında zaten destekleniyordu ancak artık masaüstü bilgisayarınıza bağlı bir mikrofon aracılığıyla Bing sohbet botuyla etkileşime geçerek soru sorabilirsiniz. Dahası, sohbet botu kendi sesli yanıtıyla yanıt verebiliyor.

Bing Sesli Sohbet Nasıl Kullanılıyor?

Bing Yapay Zekasına Sesli Sohbet Özelliği Eklendi: Nasıl Kullanılır?

Sesli sohbet için şu aşamada yalnızca sınırlı sayıda dil destekleniyor ve bunlar arasında ne yazık ki Türkçe bulunmuyor. Şüphesiz Microsoft bu özelliği geliştirdikçe gelecekte daha fazla dile destek vermesi bekleniyor.

Sesli sohbet kullanmak için Bing Sohbet kutusundaki mikrofon simgesine tıklamanız ve söyleyeceğinizi söyleyip yapay zekânın dijitalleştirilmiş sesli yanıtını beklemeniz yeterli.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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