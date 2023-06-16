Bing Yapay Zekasına Sesli Sohbet Özelliği Eklendi: Nasıl Kullanılır?

Microsoft'un Bing yapay zekâsı, masaüstü bilgisayarlarda sesli girişi kabul etme özelliği olan yeni ve akıllı bir özelliğe kavuştu.

Sesli giriş cep telefonlarında zaten destekleniyordu ancak artık masaüstü bilgisayarınıza bağlı bir mikrofon aracılığıyla Bing sohbet botuyla etkileşime geçerek soru sorabilirsiniz. Dahası, sohbet botu kendi sesli yanıtıyla yanıt verebiliyor.

Bing Sesli Sohbet Nasıl Kullanılıyor?

Sesli sohbet için şu aşamada yalnızca sınırlı sayıda dil destekleniyor ve bunlar arasında ne yazık ki Türkçe bulunmuyor. Şüphesiz Microsoft bu özelliği geliştirdikçe gelecekte daha fazla dile destek vermesi bekleniyor.

Sesli sohbet kullanmak için Bing Sohbet kutusundaki mikrofon simgesine tıklamanız ve söyleyeceğinizi söyleyip yapay zekânın dijitalleştirilmiş sesli yanıtını beklemeniz yeterli.

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