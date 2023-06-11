Microsoft Duyurdu: Bing Chat Masaüstüne Geliyor

Microsoft, OpenAI'nin GPT-4 teknolojisi tarafından desteklenen PC'ler için arama motorunun sohbet robotu için ses desteğini kullanıma sundu.Teknoloji devi, en son Bing önizleme sürüm notlarında Birçoğunuzun mobil cihazlarda sohbet için sesli girişi kullanmayı sevdiğini biliyoruz. Bu özellik ilk olarak mobil uygulamaları için Bing'in AI sohbet robotunda kullanıma sunuldu.

Bing Chat Artık Ses Girişi ve Metin Okuma Özelliklerini Destekliyor

Artık masaüstünde de mevcut yapay zeka destekli botla konuşmak için Bing Sohbet kutusundaki mikrofon simgesine dokunmanız yeterli.Özellik şu anda İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca ve Mandarin dilini destekliyor, ancak Microsoft daha fazla dil için desteğin yolda olduğunu söylüyor.

Chatbot, yalnızca konuşarak Bing soruları sorabilmenin yanı sıra artık metinden konuşmaya yanıtları da destekliyor ve sorularınıza kendi sesiyle yanıt verebiliyor.

The Verge'in belirttiği gibi Microsoft, Windows için ses asistanı olarak hizmet veren bağımsız Cortana uygulamasını bu yılın sonlarında sonlandıracağını açıklamasından kısa bir süre sonra masaüstünde Bing Chat için ses desteğini tanıttı.

O zamanki duyurusunda Microsoft, kullanıcıların Windows ve Edge'de yapay zeka yeteneklerini artıran güçlü üretkenlik özelliklerine erişmeye devam edeceklerine dikkat çekti. Özellikle, şirketin uygulamalarında içerik oluşturmak için yapay zekayı kullanan Bing Chat ve Microsoft 365 Copilot'tan bahsedildi.