Microsoft Bing Chat Konusunda Endişeli

Microsoft'un Bing uygulaması, piyasaya sürüldüğü günden bugüne kadar iyi bir sınav vermiş olsa da son zamanlarda yaşanan aksaklıklar GPT-4 destekli sohbet robotuna olan güveni kırmaya başladı.

Microsoft Bing Eleştirilerin Odağında

Microsoft sohbet esnasında sıkça kararsız tepkiler veren yapay zeka temelli sohbet robotunu gelen eleştirilere rağmen yayınlamıştı. Wall Street Journal'ın aktardığı haberlere göre, ChatGPT'nin ve Bing Chat'e güç veren GPT-4 modelinin kurucu şirketi OpenAI, Microsoft'u AI modelini Bing Chat'e erken entegre etmemesi konusunda uyardı. Gelinen noktada ise Microsoft'un görmezden geldiği yanlış veya anlamsız yanıtları belirleyerek ilgili kuruma bildirdi.

Yaşanan bu karmaşık durum, son birkaç yılda ortaklığa giren OpenAI ve Microsoft arasındaki gerilimi anlatıyor. OpenAI'nin modelleri, Microsoft donanımı (binlerce Nvidia GPU dahil) üzerine kurulu ve Windows genelinde şirketin teknolojisinden yararlanıyor. Microsoft, Bing Chat'i piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra, kullanıcıların tek bir oturumda alabileceği yanıt sayısını sınırladı.

Yaşanan bu çıkmazın arkasında Microsoft ve OpenAI'nin benzer bir ürünle para kazanmaya çalışma amacının olduğu düşünülüyor. Bu senenin başlarında Microsoft, OpenAI'ye 10 milyar dolar yatırım yapmasına rağmen satın alamamıştı.