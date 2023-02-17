Bing Yapay Zekasına Reklam Geliyor

Microsoft'un yakın zamanda OpenAI iş birliği ile birlikte devreye aldığı Bing yapay zeka destekli sohbet botu, son haftaların en çok gündem olan konularından biri haline geldi. Google da benzer bir hamleyle karşılık vermiş olsa da Microsoft yapay zekadan para elde etmenin yolunu çoktan bulmuş gibi duruyor.

Reuters'ta yayımlanan bir habere göre Microsoft, Bing yapay zekasını reklamları kullanarak para kazanılabilecek bir sisteme dönüştürmek istiyor.

Konveksiyonel Reklamlardan Farklı Olacak

Şimdiye kadar edinilen bilgilere göre sınırlı sayıda kullanıcı için açık olan ve milyonlarca kişilik bir bekleme listesine sahip olan Bing yapay zekası, henüz reklamlı kullanım için uygun değil. Ancak Microsoft'un bu anlamda çalışmalar yaptığı ve gerekli reklam ajansları ile görüşme içinde olduğu aktarılıyor.

Bing yapay zekası, Google Ads üzerinden alıştığımız klasik internet sitesi reklam yöntemine göre çok daha farklı olacak. Reklamlar, kullanıcıların ana ekranlarında görünebildiği gibi yapay zeka kullanılarak yapılan sohbet veya aramaya uygun olarak dış bağlantılar ve kaynak kullanımı olarak karşımıza çıkacak. Buna göre Bing yapay zekasına bir soru sorduğunuzda, reklamveren tarafından sağlanan bilgileri kullanarak size yönlendirmeler yapabilir.

Geçtiğimiz yıl Google'ın aramalar yoluyla elde edilen reklam gelirlerinin 140 milyar doları aştığı düşünüldüğünde sohbet botlarının tabiri caizse para makinesine dönüşmesine kesin gözüyle bakılıyor.