BioNTech Aşısı Hindistan Varyantına Karşı Etkili mi?

BioNTech aşısı Hindistan varyantına karşı işe yarıyor mu? İngiltere'deki aşılama oranları ve hastalıkla ilgili güncel veriler paylaşıldı. Paylaşılan veriler ile birlikte ülkede uygulanan aşıların mutasyona uğrayan virüslere karşı etkili olup olmadığı ortaya çıktı.

BioNTech Aşısı Hindistan Varyantına Karşı Koruma Sağlıyor mu?

İngiltere'deki aşılama oranları ve hastalıkla ilgili güncel veriler yayımlandı. Yayımlanan verilere göre Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısı ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısı, mutasyona uğramış virüse karşı etkili.

BioNTech / Pfizer ve Oxford Üniversitesi / AstraZeneca aşılarının iki dozunun Hindistan varyantı olarak isimlendirilen B.1.617.2 mutasyonuna karşı etkili koruma sağladığı belirtildi. Sözcü'deki habere göre BioNTech ile Pfizer firmaları tarafından geliştirilen aşı, Hindistan varyantına karşı yüzde 88 oranında koruma sağlarken Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısı Hindistan varyantına karşı yüzde 60 oranında koruma sağlıyor.

AstraZeneca aşısının ikinci dozu daha geç uygulanıyor. Uzmanlar tarafından paylaşılan bilgilere göre bu durum, söz konusu çalışmada aşının mutasyona karşı koruma oranının düşük çıkmasına neden olabilir. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Hindistan varyantının aşı olmayan kişiler arasında çok ciddi bir biçimde yayılacağını söylemişti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu, geçtiğimiz haftalarda, koronavirüs varyantlarına ilişkin kritik bir açıklamada bulunmuştu. Prof. Dr. Akkoyunlu, varyantların hastalığı geçirmiş kişilerde kaçak proteinler üretebileceğini ve COVID-19 aşılarına karşı bir direnç oluşturabileceğini ifade etmişti.

Bulaşın yüzde yüz artmasının virüsün öldürücülük oranının yüzde yüz artmasından çok daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, İngiltere, Brezilya ve Kaliforniya varyantlarında öldürücülüğün çok fazla arttığını düşünmediklerini fakat iki üç varyantı birlikte taşıyan Hindistan varyantı gibi yeni varyantlarla durumun değişebileceğini ve bu doğrultuda hem bulaşma hem de öldürücülük oranının artabileceğini söylemişti.

Hindistan Varyantının Belirtileri Neler?

Çok dirençli ateş

İshal

Solunum yetmezliği

Hindistan mutasyonunun belirtilerine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Hindistan mutasyonunda çok dirençli bir ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliği daha ön planda. Bunun için Hindistan'da oksijen kaynakları tükenmiş durumda" ifadelerini kullanmıştı.