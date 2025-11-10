BioShock 4 Hakkında Bomba Gelişme: O İsim Kadroya Katıldı!

BioShock 4 duyurusunun üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, ne yazık ki elle tutulur pek fazla bir şey görememiştik. Serinin yeni oyunu bizler için halen büyük bir gizem ve ne zaman çıkacağına dair bir bilgi de bulunmuyor. Ancak Take-Two Interactive, gerçekleştirdiği son finansal konferansta bombayı patlattı. Blizzard Entertaniment'tan ayrılan deneyimli isim, Cloud Chamber bünyesine katıldı.

BioShock 4 Ekibinin Başında Artık Rod Fergusson Bulunacak

Hiç şüphe yok ki BioShock, sektörü için önemli bir marka ve aradan geçen yılların ardından yeni oyunu ile geri dönüşü için sabırsızlıkla bekleniyor. 2019 yılındaki duyurusunun ardından karanlık bir döneme girmiş olan BioShock 4, Take-Two Interactive başkanı Karl Slatoff tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, aydınlığa çıkmaya bir hayli yaklaştı. Slatoff, Cloud Chamber stüdyosunun yapısında değişikliğe gidildiğini ve oyunun geliştirilmesine artık Rod Fergusson liderliğinde devam edileceğini söyledi.

Hatırlayacağınız üzere Fergusson, Diablo ve Gears of War ile önemli başarılara imza atmıştı. Kendisi ayrıca BioShock Infinite oyununun geliştirici ekibinde de yer almıştı. Yani seriye yabancı bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte, deneyimi ile serinin yeni oyunu için son derece uygun bir yaratıcı lider olduğunu belirtmekte fayda var.

Take-Two Interactive, Yeni BioShock ile Beklentileri Aşma Hedefinde

Söylenene göre Cloud Chamber için gerçekleştirilen yapılanma, serinin yeni oyununun vizyonunu net bir şekilde belirlemek için yapılmış. Seksen kişilik bir azalmaya gidilmiş olsa da gelinen noktada, geliştirilme sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve beklentilerin aşılacağına olan inançları tam olduğu söyleniyor.

Geçmişte yayınlanan bir dizi raporda, aradan yıllar geçmesine rağmen geliştirilme aşamasının yerinde saydığı ve yönetime sunulan hikayenin de beklentilerin altında kaldığı iddia edilmişti. Ancak Rod Fergusson ile karanlık dönemin en nihayetinde geride bırakılmış olması, biz oyuncular için son derece sevindirici bir gelişme oldu diyebiliriz. Şimdiki hedef ise birinci kişi bakış açısı standartlarının üstüne çıkmış bir deneyim sunmak. Elbette bunu yaparken, serinin özünden kopmamak.