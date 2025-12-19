Netflix'in Bitti Sanılan Yerli Dizisi 5 Yıl Sonra Geri Dönüyor

Netflix'in ilk olarak 5 yıl önce yani 2020 yılında yayınlanan yerli orijinal dizisinin yeni sezonu duyuruldu. İlk sezonun yayınlanmasının ardından kısa süre içinde Türkiye'de en popüler diziler arasında yer almaya başlayan Bir Başkadır ile ilgili yapılan duyuruda çok önemli bilgiler paylaşıldı.

Bir Başkadır'ın 2. Sezonu Geliyor

Netflix Türkiye'nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden paylaşılan yeni bir gönderide Bir Başkadır'ın ikinci sezonu duyuruldu. Hatta dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin başladığı da belirtildi. Paylaşımda "5 yıl sonra yeniden" ifadesine yer verilerek aradan geçen uzun zamana vurgu yapıldı.

Duyuruya bakılacak olursa yönetmen ya da senarist değişikliği olmayacak. Dizinin ikinci sezonu yine Berkun Oya tarafından yazılıp yönetilecek ancak oyuncu kadrosunda nasıl bir değişiklik olacağı gibi ayrıntılar şimdilik belirsizliğini koruyor. İkinci sezonda dizinin nasıl bir konuyu merkezine alacağı gibi konulara da değinilmedi fakat çekimlerin başlanması, yakında Bir Başkadır hakkında daha fazla detay öğreneceğimiz anlamına geliyor.

Bir Başkadır Konusu

Bir Başkadır, Öykü Karayel tarafından canlandırılan Meryem'in yaşadığı bayılma atakları sonrasında bir psikiyatriste gitmesi ile başlıyor. Bütün hikâye, Meryem'in etrafında şekilleniyor ancak genel açıdan bakıldığında dizide İstanbul'un farklı kesimlerinden gelen, çok başka yaşam tarzlarına, inançlara ve koşullara sahip karakterler üzerinden farklı hayatlar anlatılıyor.

Dizide yer alan karakterlerin hemen hemen hepsinin içinde bir kavgası bulunuyor. Bastırılmış duygulardan aile travmalarına ve kimliğini bulma çabasına kadar çok çeşitli konular etraflıca işleniyor. Ayrıca farklı dünyalardan gelen insanların arasında oluşan görünmez duvarlar da aktarılmaya çalışılıyor.

Bir Başkadır Oyuncuları