Jasmine Dizisi İçin RTÜK'ten Karar Geldi! Yayından Kaldırıldı mı?

Son bir haftadır sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Jasmine dizisi ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen dizi ile ilgili nihai karar açıklandı. Peki, yeni HBO Max dizisi Jasmine yayından kaldırılacak mı?

Jasmine Dizisi Yayından Kaldırılacak mı?

HaberGlobal'in haberine göre RTÜK, Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle bilinen Asena Keskinci'nin başrolde yer aldığı Jasmine dizisinin toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğunu gerekçe göstererek diziye en üst sınırdan idari para cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Kurulun aldığı kararlar arasında ayrıca Jasmine dizisinin HBO Max platformunun kütüphanesinden kaldırılması da yer aldı. Bu kararla birlikte dizinin Türkiye'de erişimine kapatılması gerekiyor. Bu arada dizinin geçtiğimiz günlerde de HBO Max ile ortak lisans anlaşmasına sahip TV+'tan kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

RTÜK, incelemenin başlatıldığına yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Dijital bir platformda yayımlanan "Jasmine" adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır. RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz. Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır. Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir"

Jasmine Dizisinin Konusu

HBO Max'in yerli dizilerinden biri olarak izleyicilerin karşısına çıkan Jasmine, ölümcül bir kalp hastalığı ile mücadele eden Yasemin isimli bir kadının hikâyesini merkezine alıyor. Yasemin, hayatta kalmak için verdiği zorlu mücadele sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşıyor ve kendisini son derece karanlık ve tehlikeli bir dünyanın içinde buluyor.

Jasmine Oyuncuları