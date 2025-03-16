Kötü Günler Geçiren Volkswagen, 2024'te Satış Rekoru Kırdı: Ama Otomobil Sektöründe Değil!

2024 yılıyla beraber otomobil satışlarında düşüşe geçen Volkswagen, fabrikalarını birer birer kapattığı ve binlerce çalışanını işten çıkardığı bu günlerde inanılması güç bir başarıyla gündeme geldi. Alman otomotiv devinin, geçtiğimiz yıl gıda sektöründe satış rekoru kırdığı ortaya çıktı.

Söz konusu rekorun arkasında firmanın kendi adıyla ürettiği kori soslu sosis ürünleri yatıyor. Raporlara göre firma, geçtiğimiz yıl bu sosislerden milyonlarca adet satmayı başardı.

Volkswagen'in Currywurst İsimli Sosisleri 8.5 Milyon Adetle Satış Rekoru Kırdı

Almanya'nın köklü firmalarından Volkswagen, otomobil sektöründe kötü günler geçirmesine karşın henüz yeni girdiği gıda pazarında oldukça iyi bir yılı geride bıraktı. Yayınlanan yeni raporlara göre şirket, kendi bünyesinde ürettiği Currywurst adlı sosislerden 8.5 milyon porsiyon satarak geride bıraktığımız yılda rekor kırdı.Rapor, 2024'te bir önceki yıla kıyasla sosis satışlarını 200 bin porsiyon artıran Volkswagen'in gıda sektöründeki pazar payını giderek artırdığını gösteriyor.

Esasına bakarsanız şirket, mevcut sosileri 50 yıldan fazla bir süredir üretiyor. İlk olarak 1973 yılında Wolfsburg fabrikasındaki çalışanlar için üretilen kori soslu sosisler, zamanla ülke genelinde popüler hale geldi. Öyle ki, Currywurst sosileri artık günümüzde Volkswagen fabriklarının yanı sıra süpermarketlerde ve hatta çevre ülkelerde bile satılıyor. Bu ürünün en ilginç yanı ise tıpkı firmanın araçlarında olduğu gibi birer parça numaralarına sahip olması.

Peki siz Volkswagen sosislerinin satış rekoru kırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...