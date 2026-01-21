Bir Devir Kapandı! Papara Satışa Çıktı!

Türkiye'nin en fazla kullanılan para aktarım platformlarından biri olan Papara geçtiğimiz haftalarda yaşanan kayyum atamasının ardından satışa çıkarıldı. Rekor değerleme ile satışa sunulan Papara platformuyla ilgili detaylar haberimizde...

Papara Satılıyor Mu?

Gelen bilgilere göre Papara’nın tamamını ya da kontrol hisselerini kapsayan bir satış planı masada. Dile getirilen 4,3 milyar TL’lik rakam, şirketin mevcut kullanıcı sayısı, teknik altyapısı ve pazardaki konumu dikkate alındığında dikkat çekici bir seviye olarak değerlendiriliyor.

Özellikle fintech ve mobil ödeme tarafında bu ölçekte bir satış ihtimali sektörde önemli bir gelişme olarak görülüyor. Henüz anlaşmanın detaylarına dair net bilgiler bulunmuyor. Ancak iddiaların bu kadar kısa sürede yayılması sürecin yalnızca bir söylenti olmanın ötesine geçtiği yorumlarını da beraberinde getiriyor.

Papara, banka bağımsız dijital cüzdan modeli kart çözümleri ve uygulama içi finansal servisleriyle uzun süredir teknoloji odaklı kullanıcıların radarında. Bu nedenle olası bir satış, yalnızca şirketin geleceğini değil, Türkiye’deki fintech ekosisteminin yönünü de etkileyebilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Şu an için şirketten satışa dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak kulislerde dolaşan bilgiler Papara’nın önümüzdeki dönemde el değiştirmesinin yüksek ihtimal olarak görüldüğünü gösteriyor. Gözler bu iddiaları netleştirecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?