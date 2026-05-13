Çok Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran, 6 GB RAM ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Infinix, Hot 70 4G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Helio işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesine de sahip.

Infinix Hot 70 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 700 nit

İşlemci: Helio G100 Ultimate

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı XOS 16

Infinix Hot 70 4G'nin İşlemcisi Nasıl?

Hot 70 4G'de MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G100 Ultimate bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS'te, Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Sekiz çekirdeğe sahip olan Helio 100 işlemcisi daha önce Infinix Hot 50 4G ve TECNO Spark 50 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edildiğini belirtelim. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Infinix Hot 70 4G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büüyklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1576 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Infinix Hot 60'ta 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 700 nit parlaklık ise ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Infinix Hot 70 4G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Infinix Hot 70 4G'nin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğüdne kamera bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modelinde de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Infinix Hot 70 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Infinix Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Infinix Hot 70 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 154 dolar (6.993 TL)

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 178 dolar (8 bin TL)

Infinix Hot 70 4G'nin 154 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 6 bin 993 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Infinix Hot 70 4G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Bence yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını söyleyebilirim.