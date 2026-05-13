144Hz Ekranlı Uygun Fiyatlı Telefon Yolda! İşlemcisi Güçlü

Infinix geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Hot 60 Pro’nun devam modeli için geri sayıma geçti. Daha önce bazı teknik teknik özellikleri ortaya çıkan Infinix Hot 70 son olarak tanıtım öncesinde önemli bir eşiği daha aştı. İşte Infinix Hot 70 hakkında bilinen tüm detaylar!

Infinix Hot 70 Pro FCC Sertifikası Aldı

Infinix Hot 70 Pro kısa bir süre önce X6896 model numarasıyla FCC veritabanında görüntülendi. Bu gelişme akıllı telefonun 45W hızlarında şarj olabilen 5.600 mAh kapasiteli bir pile ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip olacağını dolaylı olarak doğruluyor. Aynı zamanda tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz.

Infinix Hot 70 Pro Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7100

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Pil Kapasitesi: 5.600 mAh

Şarj Hızı: 45W

Infinix Hot 70 Pro'nun İşlemcisi Ne Olacak?

Infinix Hot 70 Pro'da MediaTek'in Dimensity 7100 yonga setinin kullanılması bekleniyor. 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti 7 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha yüksek performans gösteriyor, daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor diyebiliriz.

Donanım halihazırda Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2 gibi orta segment modellerde de yer alıyor. Oyun performansında ise PUBG Mobile'ı 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani çoğu mobil oyunu sorunsuz oynatabildiğini söyleyebiliriz.

Infinix Hot 70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Infinix Hot 70 Pro'nun ekran özellikleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmasa da geçen yıl satışa çıkan selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere Hot 60 Pro'da 6,78 inç boyutlarında, 144 Hz yenileme hızı ve 1224 x 2720 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir panel tercih edilmişti.

Yeni telefonda da 144 Hz seviyelerine ulaşan yenileme hızlarını ve AMOLED teknolojisini görmemiz kuvvetle muhtemel. Ayrıca 6,7–6,8 inç aralığında bir ekran boyutuna ve kullanıcıları memnun edecek düzeyde bir çözünürlüğe de sahip olacağını belirtelim.

Infinix Hot 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 70 Pro'nun tanıtım tarihiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat selefinin geçen yılın temmuz ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu kapsamda akıllı telefonun haziran veya en geç temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyleyebiliriz.

Buna ek olarak Infinix Hot 60 Pro an itibariyle ülkemizde bazı e-ticaret platformlarında 15.599 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Yeni modelin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 16.999 TL seviyelerinde bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Dürüst olmak gerekirse mevcut modelin 15.599 TL’ye 144 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekranla gelmesi etkileyici. Bu kapsamda Infinix Hot 70 Pro’nun da selefi Hot 60 Pro gibi fiyat/performans odaklı özellikler sunmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yeni modelin özellikle işlemcisi kullanıcıları memnun edecek diyebilirim. Zira yapılan testlerde çoğu oyunu akıcı bir şeklide çalıştırabildiğini görüyoruz.