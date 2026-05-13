Fırsatı Kaçırmayın: Red Dead Redemption 2'de Büyük İndirim Başladı!

Steam oyuncuları sevindiren kampanyalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce Dune: Awakening’de indirime giden platform son olarak satış rekorları kıran Red Dead Redemption’da büyük bir indirim yaptı. Peki, oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar.

Red Dead Redemption 2 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Red Dead Redemption 2 Steam’de yüzde 75 oranında indirime girdi. Bu kampanya kapsamında açık dünya temalı oyunun fiyatı 59,99 dolardan (2.724 TL) 14,99 dolara (680 TL) kadar geriledi. Söz konusu kampanyanın ise 25 Mayıs’a kadar geçerli olacağını söyleyebiliriz.

Red Dead Redemption 2 Nasıl Bir Oyun?

Red Dead Redemption 2, uzun hikayesiyle dikkat çeken bir açık dünya aksiyon-macera oyunu diyebiliriz. Oyun zaman çizgisi açısından 2010’da çıkan Red Dead Redemption’ın öncesinde geçiyor. 1899 yılında geçen yapımda kanun kaçağı Arthur Morgan’ı kontrol ediyorsunuz ve onun da üyesi olduğu Dutch van der Linde çetesinin çöküşüne tanıklık ediyorsunuz. Kısacası saatlerinizi harcayabileceğiniz film tadında bir oyun konumunda.

Red Dead Redemption 2 Türkçe Desteği Var mı?

Red Dead Redemption 2'nin Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe dil desteğinin bulunmadığını görüyoruz. Bu da yapımın en önemli eksilerinden biri. Şu an oyunu satın alıp indirdiğinizde herhangi bir şekilde Türkçe olarak deneyimlemek mümkün değil. İngilizce dilinde ise altyazı, menü ve seslendirme desteği bulunuyor.

Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7610)

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Depolama: 150 GB

Diğer: DirectX uyumlu ses kartı

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - Nisan 2018 Güncellemesi (v1803)

İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500x

Bellek: 12GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Depolama: 150 GB

Diğer: DirectX uyumlu ses kartı

Editörün Yorumu

Red Dead Redemption 2’yi daha önce iki kez bitirmiş biri olarak henüz oynamadıysanız kesinlikle bir şans vermenizi öneriyorum. Çünkü bitmek bilmeyen sürükleyici hikayesiyle, çatışmalarla ve ihanetlerle dolu yapısıyla gerçekten her şeyi içinde barındırıyor diyebilirim. İlk başta modern bir dünyada geçmediği için ben de ön yargıyla yaklaşmıştım. Ancak oyuna başladıktan kısa bir süre sonra bu düşüncemin ne kadar yersiz olduğunu fark ettim.