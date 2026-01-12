Şarj Ücretleri Artık Daha Düşük: Esnek Fiyatlandırma Başladı!

Elektrikli otomobil sahipleri için yeni bir dönem başladı. Şarj maliyetlerinin uzun süredir gündemde olduğu Türkiye'de DC hızlı şarj tarafında dikkat çeken bir fiyat güncellemesi uygulamaya alındı. Bu yeni düzenleme sayesinde kullancılar çok daha uygun fiyatlara otomobillerini şarj edebilecek. İşte detaylar...

DC Hızlı Şarjda Dinamik Fiyatlandırma Dönemi Başladı!

Türkiye genelinde faaliyet gösteren şarj ağı operatörlerinden GIO EV, belirli istasyonlarında DC hızlı şarj ücretlerinde indirime gitti. Daha önce kWh başına 11,77 TL seviyesinde olan DC şarj bedeli, seçili noktalarda 9,99 TL olarak uygulanmaya başladı.

Bu değişiklik, özellikle sık DC şarj kullanan sürücüler için bir avantaj yaratıyor. Ayrıca daha da iyisi bahsi geçen uygulama sadece GIO EV özelinde uygulanmıyor. Zira "dinamik fiyatlandırma" EPDK tarafından kontrol ediliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu şarj hizmetlerinde sabit fiyat anlayışından uzaklaşılarak, zamana ve konuma bağlı esnek tarifelerin önünü açmayı hedefliyor. Bu yeni yaklaşım sayesinde şarj istasyonlarının günün her saatinde daha dengeli kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Talebin düşük olduğu zaman dilimlerinde daha cazip fiyatlar sunulurken yoğun saatlerde ise şebeke üzerindeki yükün kontrol altına alınması planlanıyor. Böylece hem kullanıcı maliyetleri optimize ediliyor hem de enerji altyapısının sürdürülebilirliği destekleniyor.

Önümüzdeki dönemde kullanıcıları ilgilendiren bir başka önemli değişiklik de ödeme tarafında geliyor. Mevcut taslağa göre 1 Temmuz 2026 sonrasında otoyol ve devlet yolları üzerinde kurulacak tüm DC hızlı şarj istasyonlarında, uygulama veya üyelik zorunluluğu olmadan kredi kartı ya da nakit ödeme yapılabilmesi şart olacak.

Peki siz DC hızlı şarjda başlayan bu yeni fiyat dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.