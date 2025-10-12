Bir Devrin Sonu: PlayStation 4 Tarih Oluyor!

Sony binlerce oyuncunun hala aktif olarak kullandığı PlayStation 4 için gelecek planlarını netleştirdi. Şirket artık odağını tamamen yeni nesil konsollarına çevirdiğini resmen doğruladı. Bu gelişme PS4 sahipleri arasında “konsolun fişi çekiliyor mu?” sorusunu yeniden gündeme getirdi. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

PlayStation 4 İçin Yeni Dönem Başlıyor: Sony’den 2026 Açıklaması!

Öncelikle iyi haberle başlayalım zira Sony’nin yeni stratejisi PS4’ün bir gecede tarihe karışmayacağını açıkça gösteriyor. Ancak bazı servislerde kademeli olarak değişiklikler yaşanacak. Şirket çevrimiçi servisleri kapatmak yerine güncelleme sıklığını ve içerik desteğini azaltmayı tercih ediyor.

Bu sayede oyuncular doğal bir şekilde PlayStation 5 ve gelecekteki yeni nesil cihazlara yönlendirilecek. Sony’den gelen bilgilere göre PlayStation Store faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Oyuncular dijital oyunlarını satın alabilecek, indirebilecek ve mevcut kütüphanelerine erişebilecek.

Ayrıca çevrimiçi çok oyunculu modlar da büyük ölçüde aktif kalacak çünkü çoğu oyun kendi sunucularını kullanıyor. Yani, arkadaşlarınızla çevrimiçi oynamaya devam edebileceksiniz. Kısacası sahibi olduğunuz oyunlar ve online modlarla ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmayacak.

Sony’nin yaptığı en dikkat çekici değişikliklerden biri PlayStation Plus sisteminde yaşanacak. Ocak 2026 itibarıyla PS Plus’a yeni PS4 oyunları daha seyrek eklenecek. Bu da abonelik hizmetinin odağının artık tamamen PS5 oyunlarına kaydığı anlamına geliyor. Yine de mevcut PS4 oyun kütüphanenize erişiminiz devam edecek.

Ancak büyük resime odaklandığımızda zamanla PS4 önemini kaybedecek ve bu noktada online oyunların sayısı azalacak, PS Store'daki yeni oyun çeşitliliği ve diğer teknik konular hakkında destekler bu konuda olumsuz olarak etkilenecek. Bu da aslında oyunculara gizliden de olsa PS5 satın almalısın mesajını iletecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...