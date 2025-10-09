Xbox'a Yaş Doğrulaması Geliyor! Bu Özellikleri Herkes Kullanamayacak

Microsoft, Xbox için gelişmiş bir yaş doğrulama sistemi üzerinde çalışıyor. Birleşik Krallık'ta yürürlüğe giren yeni Çevrim İçi Güvenlik Yasası ile birlikte teknoloji devi de kendine düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere bu yeni sisteme hayata geçirmek üzere kollarını sıvadı.

Xbox'ta Yaş Doğrulaması Yapmak Zorunlu Olacak

Yeni Xbox Insider güncellemesi ile Microsoft'un yaş doğrulama sistemini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta yaşayan Xbox kullanıcıları yakında bazı özelliklere erişmek için yaşını doğrulamak zorunda kalacak. 18 yaşından büyük olup yasaya uyması gereken kullanıcılar eğer kimlik doğrulaması yapmazsa mesaj gönderme gibi çevrim içi özelliklere erişemeyecek.

Teknoloji devi, yaş doğrulama sistemini ilk olarak Temmuz ayında duyurmuştu. 2026 yılının başlarında ise Birleşik Krallık'taki tüm kullanıcılar için zorunlu hâle getireceğini açıklamıştı. Şimdi de bu sistem uygulanmaya başlandığında herhangi bir sorun yaşanmaması için kapsamlı bir test süreci başlatılmış durumda.

Xbox Insider güncellemesinde keşfedilen bu özellikle ilgili paylaşılan ilk ayrıntılara göre oyuncuların yetişkin olduğunu doğrulaması için başvurabileceği birkaç seçenek bulunuyor. Kullanıcı, akıllı telefon ya da harici bir kamera kullanabilir. Bunu yaptığında kişinin yüzü dikkate alınarak yaş tahmini yapılacak ve 18 yaşından büyük olup olmadığını belirlenecek.

Kullanıcılar, bunun yanı sıra kimlik belgesinin bir fotoğrafını yükleyebilecek ya da kredi kartı ile doğrulama yapabilecek. Ayrıca kayıtlı bir telefon numarası paylaşma da mevcut seçenekler arasında yer alıyor. Bu karar şimdilik sadece Birleşik Krallık'taki oyuncuları ilgilendiriyor ancak Microsoft, bu sistemin diğer ülkelere gelebileceğini de ima etti.

Bu yaş sistemi eğer tüm ülkeler için geçerli olursa bütün Xbox kullanıcılarının çevrim içi özelliklere erişebilmesi için yaş doğrulaması yapması gerekecek. Ancak bu tür sistemlerin gizliliğin sürdürülmesini engellediği için çok fazla eleştirildiğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla diğer ülkeler için de yaş doğrulaması şart koşulursa oyunculardan yoğun tepki gelmesi kaçınılmaz olabilir.