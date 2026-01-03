Bir Garip Sorun: iPhone'lar Uçakta Neden Şişiyor?

iPhone. kullanıcıları son günlerde biraz tedirgin. Zira iPhone modellerinin uçak yolculuklarında "şiştikleri" yönünde yeni şikayetler gündeme gelmiş durumda. Peki iPhone'ların bataryaları neden uçak yolculuklarında şişiyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Bir Garip Sorun: iPhone İle Uçağa Binmeyin!

Uçak yolculuğu sırasında yaşandığı iddia edilen ilginç bir durum, iPhone kullanıcılarını tedirgin etmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan sınırlı sayıdaki örnekte, bazı iPhone’ların uçuş esnasında şiştiği, inişten sonra ise normale döndüğü öne sürülüyor.

Paylaşılan kullanıcı deneyimlerine göre sorun özellikle yeni nesil iPhone modellerinde görülüyor. Reddit’te yer alan gönderilerde iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 kullanan bazı kişilerin uçak havadayken cihazlarının arka kapağında açıklık oluştuğunu fark ettiği belirtiliyor.

Uçak yere indiğinde ise telefonların yeniden normal haline döndüğü ifade ediliyor. Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre bu süreçte telefonlar aşırı ısınmıyor kapanmıyor ya da yanma gibi bir durum yaşanmıyor. Ancak arka kapağın kasadan ayrılacak kadar şişmesi doğal olarak ciddi endişelere yol açıyor.

İlginç bir detay olarak bataryası değiştirilen bir iPhone 15’te aynı sorunun daha sonraki uçuşlarda tekrar etmediği de paylaşılan bilgiler arasında. Olası neden olarak lityum pillerin yapısı öne çıkıyor.

Zamanla batarya içinde kimyasal tepkimeler sonucunda oluşabilen gazlar, normal atmosfer basıncında sorun yaratmayabiliyor. Ancak uçak kabinlerinde basınç deniz seviyesine göre daha düşük olduğu için bu gazların genleşmesi bataryanın geçici olarak şişmesine neden olabiliyor.

Üretim toleransları nedeniyle bazı bataryaların bu duruma daha hassas olabileceği de değerlendiriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...