100 Bin Liralık Xiaomi 17 Ultra’yı Tamir Etmek Pahalıya Patlayacak!

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra, aralık ayında markanın ana vatanı Çin'de piyasaya sürüldü. Telefonun özellikleri ve fiyatı da böylece netleşti. Güçlü işlemcisi, gelişmiş kamera sistemi ve kaliteli ekranıyla dikkat çeken cihaz, şimdiden rekor satış rakamlarıyla gündemde. Son olarak önemli bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Xiaomi 17 Ultra’nın yedek parça fiyatları resmi olarak açıklandı.

Xiaomi 17 Ultra Yedek Parça Fiyatları Netleşti

En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan Xiaomi 17 Ultra’nın yedek parça fiyatları ortaya çıktı. Peki tamiri kaç para tutar? Paylaşılan listeye göre ekranın fiyatı 138,60 dolar olarak belirlendi. Telefonun en pahalı bileşeni ise anakart. Öyle ki 16 GB RAM + 1 TB model için 481,60 dolar, 12 GB RAM + 512 GB versiyon için ise 417,20 dolar.

Kamera tarafındaki fiyatlara baktığımızda ise ana geniş açı kamera 119 dolar, periskop telefoto kamera 111,30 dolar, ultra geniş açı kamera 11,90 dolar ve ön kameraysa 8,40 dolar. Öte yandan batarya 22,26 dolar, arka kapak 46,20 dolar, üst hoparlör 7,70 dolar, alt hoparlör 3,50 dolar ve alt kart 8,40 dolar.

Xiaomi 17 Ultra yedek parça fiyat tablosu şu şekilde:

Bileşen Fiyat 6,73 inç AMOLED ekran 138,60 dolar Anakart (12GB + 512GB) 417,20 dolar Anakart (16GB + 1TB) 481,60 dolar Ana geniş açı kamera modülü 119 dolar Periskop telefoto kamera 111,30 dolar Ultra geniş açı kamera 11,90 dolar Ön kamera 8,40 dolar Batarya 22,26 dolar Arka kapak 46,20 dolar Alt kart (sub-board) 8,40 dolar Üst hoparlör 7,70 dolar Alt hoparlör 3,50 dolar Şarj cihazı 7,70 dolar Data kablosu 2,66 dolar

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)

RAM: 12GB / 16GB

Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 6800 mAh

Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

Xiaomi 17 Ultra Fiyatı

12 GB RAM + 512 GB depolama: 6.999 yuan (1.000 dolar)

6.999 yuan (1.000 dolar) 16 GB RAM + 512 GB depolama: 7.499 yuan (1.070 dolar)

7.499 yuan (1.070 dolar) 16 GB RAM + 1 TB depolama: 8.499 yuan (1.215 dolar)

