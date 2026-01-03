100 Bin Liralık Xiaomi 17 Ultra’yı Tamir Etmek Pahalıya Patlayacak!
Xiaomi'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü Xiaomi 17 Ultra için yedek parça fiyatları açıklandı. Peki Xiaomi 17 Ultra tamiri kaç para tutar?
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi 17 Ultra için yedek parça fiyat listesi paylaşıldı.
- En pahalı bileşen, 417,20 dolar ile anakart oldu.
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra, aralık ayında markanın ana vatanı Çin'de piyasaya sürüldü. Telefonun özellikleri ve fiyatı da böylece netleşti. Güçlü işlemcisi, gelişmiş kamera sistemi ve kaliteli ekranıyla dikkat çeken cihaz, şimdiden rekor satış rakamlarıyla gündemde. Son olarak önemli bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Xiaomi 17 Ultra’nın yedek parça fiyatları resmi olarak açıklandı.
Xiaomi 17 Ultra Yedek Parça Fiyatları Netleşti
En iyi akıllı telefonlar arasında yer alan Xiaomi 17 Ultra’nın yedek parça fiyatları ortaya çıktı. Peki tamiri kaç para tutar? Paylaşılan listeye göre ekranın fiyatı 138,60 dolar olarak belirlendi. Telefonun en pahalı bileşeni ise anakart. Öyle ki 16 GB RAM + 1 TB model için 481,60 dolar, 12 GB RAM + 512 GB versiyon için ise 417,20 dolar.
Kamera tarafındaki fiyatlara baktığımızda ise ana geniş açı kamera 119 dolar, periskop telefoto kamera 111,30 dolar, ultra geniş açı kamera 11,90 dolar ve ön kameraysa 8,40 dolar. Öte yandan batarya 22,26 dolar, arka kapak 46,20 dolar, üst hoparlör 7,70 dolar, alt hoparlör 3,50 dolar ve alt kart 8,40 dolar.
Xiaomi 17 Ultra yedek parça fiyat tablosu şu şekilde:
|Bileşen
|Fiyat
|6,73 inç AMOLED ekran
|138,60 dolar
|Anakart (12GB + 512GB)
|417,20 dolar
|Anakart (16GB + 1TB)
|481,60 dolar
|Ana geniş açı kamera modülü
|119 dolar
|Periskop telefoto kamera
|111,30 dolar
|Ultra geniş açı kamera
|11,90 dolar
|Ön kamera
|8,40 dolar
|Batarya
|22,26 dolar
|Arka kapak
|46,20 dolar
|Alt kart (sub-board)
|8,40 dolar
|Üst hoparlör
|7,70 dolar
|Alt hoparlör
|3,50 dolar
|Şarj cihazı
|7,70 dolar
|Data kablosu
|2,66 dolar
Xiaomi 17 Ultra Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 3500 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
- RAM: 12GB / 16GB
- Depolama: 512GB / 1TB UFS 4.1
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 6800 mAh
- Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz
- Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları
Xiaomi 17 Ultra Fiyatı
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 6.999 yuan (1.000 dolar)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 7.499 yuan (1.070 dolar)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 8.499 yuan (1.215 dolar)
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.