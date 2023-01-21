Bir Köpek, AirTag Takılı Tasması Sayesinde Kanalizasyondan Kurtarıldı

Apple'ın AirTag takip cihazı, bu kez San Bernadino County'de "sel sularına kapılan" bir köpeğin kurtarılmasını sağladı. Kurtarma ekipleri, yavru köpeğin annesinin tasmasına taktığı AirTag sayesinde köpeğin yerini tespit edebildi.

Seamus adındaki Avustralya kurdu cinsi köpek, yürüyüşe çıktığı sırada sahibinden uzaklaşmış ve bir sel kontrol havzasına düşmüş. Daha sonra suyun akıntısına kendini kaptıran köpek gözden kaybolmuş ve yakındaki bir erişim tüpüne sürünerek girmiş.

Seamus'un sahibi Emilie Brill, ABC7'ye verdiği röportajda "Benden uzaklaştı ve drenaja doğru gitti. Su o kadar hızlı akıyordu ki sanırım tek bir pençesini suya sokması yetti." dedi. Görgü tanıkları daha sonra Brill'in ilk müdahale ekiplerini ve kurtarma ekiplerini işaretlemesine yardımcı oldu ve onlar da Seamus'un yerini tespit etmek için suya atladılar.

AirTag Takılı Tasma Suyun Akışına Kapılan Kediyi Kurtardı

Neyse ki Seamus'un tasmasında sadece normal bir kimlik etiketi değil, aynı zamanda bir AirTag de vardı. Bunu ve Seamus'un havlama sesini kullanan ilk müdahale ekipleri, yavruyu bölgeye ilk girdiği yerden yaklaşık bir mil aşağıda buldular.

İlk müdahale ekipleri, "Seamus'ta hem Apple AirTag hem de geleneksel bir kimlik etiketi vardı, bu da kurtarma ekiplerine ve sahiplerine yavruyu takip etme ve bulma konusunda yardımcı oldu." dedi.

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