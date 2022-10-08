Havayolu Şirketinden Apple AirTag Yasağı

Apple AirTag, kaybolan eşyaları kolayca tespit edebilmek için kulanılan başarılı bir aksesuar olarak 2021 yılında karşımıza çıkmıştı. Hemen ardından Samsung Galaxy SmartTag ve Tile gibi farklı modeller de raflarda yerini aldı. Özellikle hava alanlarında kaybolan bagajlara karşı kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılan AirTag, eşyaların çalınma riskini de büyük ölçüde engelliyor. Ancak artık hava alanında AirTag kullanmak mümkün olmayabilir.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, yönetmeliklere uygun olmadığı gerekçesiyle AirTag ve benzeri elektronik takip aksesuarlarına bagajlarda izin vermeyeceğini açıkladı. Bu kararın arkasında YouTube üzerinde yayınlanan birçok videonun havayolu şirketlerinin arka planda bagajları nasıl uçaklara taşıdığı hakkındaki videolar olabilir.

Lufthansa: "AirTag Kapalı Konumda Olmalı"

Alman basının yaptığı habere göre bagaj takip cihazlarının elektronik cihazlar kategorisine girdiğini belirten Lufthansa, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından belirlenen tehlikeli mal düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini iddia etti. Buna göre Apple AirTag ve diğer ürünler de dahil olmak üzere tüm elektronik cihazlar, uçuş esnasında kapalı konumda olmalı.

Kayıp ve hırsızlık olaylarına karşı oldukça başarılı olduğu birçok kez kanıtlanan AirTag cihazları, yakın zamanda tüm havayolları tarafından yasaklanabilir. Konuyla ilgili otoriteler resmi açıklama yapmasa da Lufthansa, yolcuların AirTag'leri uçuş esnasında kapalı konuma getirerek seyahat edebileceğini belirtti. Öte yandan AirTag kullanıcılarından karara ilişkin sert tepkiler geldi. Şimdilik Apple'ın bu ve benzeri yönetmeliklere karşı nasıl bir yöntem izleyeceği hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.