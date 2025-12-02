Bir Oyuncu Escape From Tarkov'da Başarılamayanı Başardı

Escape From Tarkov, on yıldan fazla bir zamandır geliştirilme aşamasındaydı. Geçtiğimiz ay içerisinde en nihayetinde tam sürüme geçiş yapmıştı. Bugüne kadar çoğunlukla teknik sorunları ile gündeme gelmiş olsa da bu defa durum epey farklı diyebiliriz. Oyunda bu zamana kadar başarılamayan bir şey başarıldı ve bir oyuncu haritadan sağ salim kaçmayı başardı. Yani diğer bir deyişle tarihe tanıklık ettik. Peki bu nasıl oldu? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Escape From Tarkov Haritasından Kaçış Gerçekten de Mümkünmüş

Tahliye tabanlı aksiyon oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Escape From Tarkov, Norvinsk bölgesinin hayali versiyonunda geçiyor. USEC ve BEAR adı altındaki iki özel askeri şirketin savaşına sahne olan oyunda, birincil amacımız sağ salim haritadan kurtulabilmek. Bu zamana kadar hiçbir oyuncunun bunu başaramamış olması, toplulukta kaçışın mümkün olamadığı düşüncesini oluşturmuştu. Ancak popüler yayıncı Tigz, bunun aksini kanıtladı.

Terminal adlı yeni bölge, saatler süren bir mücadeleye sahne oldu. Ancak hiçbir şekilde pes etmeyen Tigz, canlı yayında hedeflediği başaraya en nihayetinde ulaştı ve oyunun tarihine geçti. Geliştirici stüdyonun başındaki Nikita Buyanov da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile teyidi çok geçmeden gerçekleştirdi.

Buyanov tarafından belirtilene göre ünlü yayıncı, oyundaki en kötü ikinci sona ulaşmış. Bildiğiniz gibi toplamda dört farklı son bulunuyor ve en iyi sona ulaşan oyuncunun ise özel bir sürprizi hak edeceği düşünülüyor. Tigz tarafından elde edilen başarı ve stüdyonun başkanının sözleri, oyuncu topluluğunu ve yayıncıları en iyi sonu alma konusunda bir hayli cesaretlendirdi diyebiliriz. Ne var ki şimdilik bunun nasıl mümkün olduğu bilinmiyor.

Bakalım en iyi son ne zaman ve ne şekilde elde edilecek. Bizler de bu haberi almak için merakla beklemeye geçtik ve sizleri de mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmeye çalışacağız. Gelişmeleri takipteyiz. Peki siz Tigz tarafından gerçekleştirilen bu başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında buluşalım.