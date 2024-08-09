Escape from Tarkov ile benzersiz bir askeri simülasyonun içine girin.

Kemal Tavus - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Battlestate Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Escape from Tarkov, çevrimiçi çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunudur. Escape from Tarkov, gerçekçilik ve derinlik konusunda büyük bir titizlikle tasarlanmış olup oyunculara zorlu ve sürükleyici bir hayatta kalma deneyimi sunar.

Escape from Tarkov yakın bir gelecekte Rusya'nın Tarkov şehrinde geçen bir hikayeyi konu alır. Bu şehir iki özel askeri şirket arasında yaşanan çatışmalar ve hükümetin çöküşü sonucu kaosa sürüklenmiştir. Biz de bu tehlikeli bölgede hayatta kalmaya çalışırken, çeşitli görevleri tamamlamak, değerli kaynakları toplamak ve güvenli bir şekilde kaçış noktalarına ulaşmak zorundayız.

Escape from Tarkov PvP ve PvE unsurlarını bir araya getirerek hem diğer oyuncularla hem de çevresel tehditlerle mücadele etme fırsatı sunar.Escape from Tarkov detaylı bir envanter sistemi, geniş bir silah ve ekipman yelpazesi sunar. Oyuncular topladıkları malzemeleri kullanarak silahlarını özelleştirebilir ve geliştirebilirler.

Tüm bunlara ek olarak karakterlerinin sağlığını yönetmeleri, yaralanmaları tedavi etmeleri ve açlık, susuzluk gibi hayatta kalma unsurlarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Escape from Tarkov ölümcül bir hasar modeline sahiptir. Bu da oyuncuların doğru kararlar almasını ve dikkatli olmasını zorunlu kılar.

Escape From Tarkov İndir

Hemen Escape From Tarkov indirin ve tehlikeli bir dünyada hayatta kalmak için zorlu mücadelelerin üstesinden gelin.

Escape From Tarkov Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10 (64 Bit)

: Windows 7/8/10 (64 Bit) İşlemci : Çift çekirdekli işlemci 2,4 GHz (Intel Core 2 Duo, i3), 2,6 GHz (AMD Athlon, Phenom II)

: Çift çekirdekli işlemci 2,4 GHz (Intel Core 2 Duo, i3), 2,6 GHz (AMD Athlon, Phenom II) RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : 1 GB belleğe sahip DX11 uyumlu ekran kartı

: 1 GB belleğe sahip DX11 uyumlu ekran kartı Ses : DirectX uyumlu ses kartı

: DirectX uyumlu ses kartı Ağ : İnternete kalıcı bağlantı

: İnternete kalıcı bağlantı Disk Alanı: 19 GB