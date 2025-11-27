8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Geliyor! Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Realme P4x 5G'nin görüntüleri ortaya çıktı. Paylaşılan görsellere göre akıllı telefon çok şık bir görünüme sahip olacak. P4x 5G ayrıca dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özellik ile öne çıkacak.

Realme P4x 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Realme P4x 5G'nin arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Realme logosu da bulunacak. Cihazın sağ tarafında ses ve güç butonları da yer alacak.

Realme P4x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.000 nit

1.000 nit İşlemci. Dimensity 7400 Ultra

Dimensity 7400 Ultra RAM: 8 GB RAM + 10 GB sanal RAM

8 GB RAM + 10 GB sanal RAM Depolama: 256GB UFS 3.1

256GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme P4x 5G, 144Hz yenileme hızı ve 1.000 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Akıllı telefonda 8 GB RAM ve 10 GB sanal RAM desteği bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB UFS 3.1 yer alacak.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7400 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme P3x'te sekiz çekirdekli Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti.

Realme P4x 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Arka yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear yer alacak. İkinci kameranın ise çözünürlüğü ise henüz belli değil.

Realme P4x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4x 5G'nin 10.000 rupi (4.747 TL) ile 15.000 rupi (7.121 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim. Realme P3x için 13.999 (6.688 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Realme P4x 5G'nin Tanıtım Tarihi

Realme P4x 5G, 4 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Realme P3x, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.