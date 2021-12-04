Bitcoin ve Ethereum Bir Gecede %10'dan Fazla Değer Kaybetti

Bitcoin ve Ethereum değer kaybı ile meraklandırıyor. Bitcoin fiyatı Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde keskin bir düşüş yaşadı ve %10'dan fazla düşüşle 43.000 dolara kadar geriledi.

Dünyanın en önde gelen kripto para birimi kısa süre içerisinde kayıpları azaltmayı başardı ve yaklaşık 47.133 dolara kadar yaklaştı. Yine de, Coindesk'e göre, Bitcoin son 24 saat içinde %16'dan fazla düştü.

Ethereum fiyatı da düştü ve %10'dan fazla kayıpla 3.500 dolara kadar geriledi. Bir süre sonra toparlanmaya ve 3.870 dolar civarında işlem görmeye başladı.

Coindesk'e göre, piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci dijital parası olan Ether, son 24 saatte %14'ten fazla değer kaybetti.

Bitcoin ve Ethereum değer kaybı devam edecek mi?

Her iki kripto para birimi de Covid-19'un omicron varyantı ortaya çıktığından beri çalkantılı ticaret yaşıyor ve aynı zamanda değişken olan küresel borsaları takip ediyor.

26 Kasım'da Bitcoin 54.000 dolara yaklaşarak yedi haftanın en düşük seviyesini görmüş ve resmi olarak ayı piyasası bölgesine girmişti. (Ayı piyasaları tipik olarak son zamanlardaki yüksek seviyelerden %20 veya daha fazla düşüş olarak tanımlanır.)

Bitcoin, Kasım ayının başlarında vurduğu 69.000 dolara yakın tüm zamanların en yüksek seviyesinden şu anda yaklaşık %30 geride.

Ancak kripto para cüzdanı Ballet yöneticisi Bobby Lee, Bitcoin’in süper boğa döngüsünde olduğunu ve fiyatların ne zaman zirve yapabileceğini bildiğini söyledi. Ayrıca kritik eşikten sonra Bitcoin 200 bin doları aşabilir.

Kripto emektarı Bobby Lee, Bitcoin'in (BTC) bu ayın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan sert bir şekilde düştükten sonra bile, bu döngüde bir zirveye ulaşmadan önce hala uzun bir yolu olduğunu düşünüyor.

Çin'in en büyük kripto borsası BTCC'nin eski CEO'su yeni bir röportajında, Bitcoin'in önümüzdeki birkaç ay içinde kitlesel olarak yukarı doğru çıkmasını beklediğini söyledi.

"Bitcoin ve kripto için süper bir boğa döngüsünde olduğumuzu biliyoruz, henüz kreşendoyu görmedik. Henüz zirveyi görmedik. Yani yıl boyunca bir ilgi artışı oldu. Bu yılın başlarında Nisan ayında 65.000 dolarlık bir mini zirve gördük." ifadelerini kullandı.

Piyasa, Covid-19'un omicron varyantı endişeleri tarafından yönlendirilen bir durumla haftayı tamamlarken, Wall Street'teki büyük ortalamalar da kayıp haftası yaşamış durumda.

Cuma günü Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'un omicron varyantının 38 ülkede tespit edildiğini ve erken verilerin deltadan daha bulaşıcı olduğunu öne sürdüğünü söyledi.