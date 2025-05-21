Bitcoin Rekor Tazeledi: Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi!

ABD ile Çin arasında son dönemde yumuşayan ticaret ilişkileri ve gümrük vergisi geriliminin azalması, kripto para piyasasında yeni bir ralliye kapı araladı. Bu gelişmelerin ardından Bitcoin, üç aylık aranın ardından yeniden 100 bin dolar seviyesini geçti ve yükselişini sürdürerek yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar!

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Popüler kripto para birimi, son dönemdeki yükselişini bugün de sürdürdü ve günlük bazda yüzde 4,5 oranında değer kazanarak Ocak 2025’te ulaştığı 109.114 dolarlık zirvesini aşmayı başardı. Bitcoin şu anda 109 bin 486 dolardan işlem görüyor.

Bu yükselişle birlikte dolar karşısındaki aylık değer artışı yüzde 24’e kadar çıkaran Bitcoin'in, 24 saatlik işlem hacmi 63.67 milyar doları bulurken, toplam piyasa değeri ise 2.15 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Tüm kripto para piyasasının toplam değeri de son artışla birlikte yaklaşık 100 milyar dolar büyüyerek 3.43 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin'in Yükselişi Devam Edecek mi?

Kripto para dünyasının en çok merak edilen sorusu "Bitcoin daha da yükselecek mi?" sorusuna net bir cevap vermek maalesef mümkün değil. Piyasa analizleri ve uzman yorumları genel olarak olumlu bir seyir öngörse de, kripto para piyasalarının doğasında bulunan aşırı volatilite bu tahminleri her an değiştirebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...