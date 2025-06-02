X'te Devir Değişiyor: Bitcoin Tarzı Korumalı Sistem Geliyor

Elon Musk'ın devraldığı X, eski Twitter'da yeni bir dönem başlıyor. Ünlü milyarder, sosyal medya platformunun artık sadece bu kimlikten ibaret olmaması gerektiğine inanıyor ve bu konuda adımlar atıyor. Bu sebeple de ortaya XChat denilen yeni bir DM sistemini sokuyor. Bu sistemin normalinden farkı, Bitcoin tarzı şifreleme gibi özelliklere sahip olması.

Sadece şifreleme tarzı değil; kaybolan mesajlar, sesli ve görüntülü arama yapma ve daha nice özellikler XChat dahilinde olacak.

X'te Mahremiyet Koruması Hat Safhada

X'i satın aldığı günden bu yana platformu kökten değiştirmek niyetiyle adımlar atan Elon Musk'ın asıl amacı, kamusal alanda düşüncelerin hiçbir sınırı olmadan paylaşılmasını sağlamaktı. Bununla beraber, kullanıcıların günlük yaşamında çok önemli bir yer tutması için X'i sürekli olarak özelleştiriyor. XChat'in temel amacı ise; platformdaki kullanıcıların mahremiyetini artırmak.

Çin'de pek çok günlük işi halletmesinin yanı sıra iletişim kurulmasını da sağlayan WeChat gibi bir sistem kurmak niyetinde olan ünlü milyarder, bu amaç doğrultusunda X'i "süper uygulama" yapmak istiyor.

Sadece ücretli abonelere sunulan şifreli mesajlaşma özelliği, XChat lansmanının yakın zamanda gerçekleşecek olmasından ötürü durdurulmuş olsa bile bu amacın bir tezahürüydü.

Dört Haneli Parola, Kaybolan Mesajlar & Dahası

Gelen haberlere göre, mesajların dört haneli bir parola ile korunmasını sağlayan sistem yakın zamanda platforma eklenecek. Öte yandan, uygulama araştırmacısı Nima Owji, Nisan ayında XChat'in kullanıcı arayüzüne ait bir ekran görüntüsü paylaşmış, özelliğin gelişmiş grup sohbetlerini ve "Kaybolan Mesajlar Modu"nu destekleyeceğini belirtmişti.

Şimdilik bu yeniliklerin ne zaman hayata geçeceği belirtilmemişse de, Musk'ın vizyonu doğrultusunda, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.