Bitcoin Üreten Araçlar Yol Silindiri ile Yerle Bir Edildi

Bitcoin üreten araçları yol silindiri ile parçaladılar. Malezyalı yetkililer, elektrik kuruluşu Sarawak Energy'le birlikte yürütülen operasyonun bir parçası olarak 1.069 adet Bitcoin madencilik teçhizatına el koydu. Bu araçlar, polis merkezindeki bir otoparka yerleştirildi ve ezmek için yol silindiri kullanıldı.

Bitcoin madenciliği ile ilgili en büyük maliyetlerden biri elektriktir, bu nedenle bazı madenciler kaçak elektrik kullanmayı akıllıca buluyor. Malezya polisi ise geçtiğimiz günlerde kaçak elektrikle Bitcoin üreten bir sondaj kalesinin halka açık bir şekilde ele geçirildiğini ve yok edildiğini ortaya koydu.

CNBC'nin haberine göre, yerel polis Bitcoin madencilerinin Borneo adasındaki Sarawak Energy elektrik hatlarından elektrik çaldığına dair bir ihbar aldı. Ardından Şubat ve Nisan ayları arasında 1,26 milyon dolarlık ekipmanın ele geçirildiği altı baskın gerçekleşti.

Bitcoin üreten araçları yol silindiriyle parçaladılar

Madenciler yakalanmadan önce görünüşe göre üç evdeki kalıntıları yok etmeyi başardı. Toplamda sekiz kişi tutuklandı ve bunlardan altısı enerji kaynaklarını çalmakla suçlandı. Sekiz ay hapis yatacaklar ve her biri 1900 dolara kadar para cezasına çarptırılacak. Ele geçirilen teçhizata gelince de polis bunları satmak yerine imha etmeye karar verdi.

Aşağıdaki videonun gösterdiği gibi 1069 adet Bitcoin madencilik teçhizatı, ezmek için bir yol silindiri kullanılmadan önce polis merkezindeki bir parka yerleştirildi. Bir daha asla Bitcoin madenciliği yapmamalarını sağlamak için çok etkili bir yol olsa da, parçaların geri dönüşüme verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Polis Komiser Yardımcısı Hakemal Hawari, Bitcoin madencileri tarafından yapılan elektrik hırsızlığının üç evin yanmasına yol açtığını söyledi. Polis şefi CNBC’ye verdiği demeçte, şu anda devam eden başka bir aktif madencilik operasyonu olmadığını da söyledi.

Kripto madenciliği, yen Bitcoin üretmek için enerji açısında zorlu bir süreçtir. İnsanların madencilik yapması, aslında oldukça yüksek performansta çalışan bir bilgisayar kullanarak karmaşık matematik problemini çözmeye çalıştıkları anlamına geliyor. Ancak bu makineleri tam kapasitede çalıştırmak, yerel elektrik şebekelerini tehlikeye atabilecek büyük miktarda güç çekiyor.

Kripto para birimleri için madencilik Malezya’da yasa dışı olmasa da, güç kullanımıyla ilgili katı yasalar bulunuyor. Malezya Elektrik Tedarik Yasası’nın 37. bölümü, elektrik hatlarını kurcalayanları 100.000 Malezya ringgiti (23.700 dolar) ve beş yıl hapis cezası ile tehdit ediyor.