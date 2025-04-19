Silikon Vadisi'nin Yerli Versiyonu Tuzla'da 4,5 Milyar Dolarlık Yatırımla Kurulacak

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en iddialı projelerinden biri sessiz sedasız adım attı. İstanbul Tuzla'da temelleri atılan Biyoteknoloji Vadisi, tam 4,5 milyar dolarlık yatırımla hayata geçiyor.

Henüz inşaat aşamasında olsa da projenin kapsadığı alan, hedefleri ve potansiyeli şimdiden büyük ses getirdi. 2,7 milyon metrekareye yayılan bu dev yapı, sadece bir organize sanayi bölgesi değil; aynı zamanda Ar-Ge merkezlerinden teknoloji transfer ofislerine, biyoteknoloji liselerinden laboratuvarlara kadar her şeyi içinde barındıran tam teşekküllü bir teknoloji üssü olacak.

Türkiye Biyoteknoloji Alanında 48. Sırada

Varlıbaş, Türk ekonomisinin dünya sıralamasında 20. olduğunu ve buna rağmen biyoteknolojide 48. sırada yer aldığımızı söyledi. Projenin bu dev uçurumu kapatmak için kritik konumda olduğuna vurgu yaptı.

Hem eğitim hem de istihdama büyük katkı sağlaması beklenen Biyoteknoloji Vadisi projesinin yılda 15 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye'nin dış ticaret dengesine olumlu katkı sunması bekleniyor. Ayrıca 20 bin kişiye de doğrudan nitelikli istihdam sağlanacak.

160 Firmaya Ev Sahipliği Yapacak

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Başkanı Ercan Varlıbaş, söz konusu projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini vurgularken tasarım detaylarına da değindi. Vadi tam anlamıyla bir ekosistem olarak tasarlanmış ve içinde yer alacak olan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB), 160 biyoteknoloji firmasına ev sahipliği yapacak.

Vadide faaliyet gösterecek firmalar sayesinde Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz gibi kritik ürünlerde dışa bağımlılığı azalacak, daha kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunulabilecek. Varlıbaş, özellikle pandemi döneminde yaşananları hatırlatarak şöyle dedi:

Solunum cihazlarının bulunamadığı, ülkelerin birbirlerinin eldivenlerine el koyduğu günleri unutmadık. İşte o günler bize biyoteknolojinin savunma sanayi kadar stratejik bir alan olduğunu gösterdi.

Biyoteknoloji Vadisi sadece dev firmalara değil, genç girişimcilere de kapılarını açacak. Vadide kurulacak olan kuluçka merkezleri sayesinde startup'lar hem altyapıdan hem de büyük şirketlerle işbirliği fırsatlarından faydalanabilecek.