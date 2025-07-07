Normalde 400 TL'ye Satılan Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Anlık oyuncu sayısı 20 bin civarında olan MMORPG oyunu Black Desert kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Üstelik bir kez kütüphaneye eklerseniz sonsuza kadar sizin oluyor. Black Desert, alışıldık MMORPG deneyimini daha dinamik bir dövüş sistem ile harmanlayarak oyuncu karşısına çıkarıyor. Oyunda iç ekonomi bulunuyor ve oyuncular belli başlı işler yaparak ekonomiye katkı sağlıyorlar.

Steam incelemeleri ikiye bölünmüş halde. Büyük çoğunluk oyunu pay-to-win (kazanmak için para yatırma zorunluluğu) olmakla suçluyor. Diğerleri ise tek başına grind yapmanın bir yerden sonra monoton hale geldiğini savunuyor.

Black Desert için yapılan Steam yorumlarının %75'i olumlu. Normalde 10 dolara (400 TL) satılan Black Desert şu an tamamen ücretsiz. İlaveten tüm DLC paketleri de yarı yarıya indirimli.

Black Desert Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3 (4th Generation)

Intel Core i3 (4th Generation) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 970, Radeon RX 480

GeForce GTX 970, Radeon RX 480 Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Maksimum: