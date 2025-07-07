Normalde 400 TL'ye Satılan Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın
Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve yıllardır MMORPG alanında boy gösteren oyun Black Desert, Steam'de sınırlı süreyle ücretsiz hale geldi.
Anlık oyuncu sayısı 20 bin civarında olan MMORPG oyunu Black Desert kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Üstelik bir kez kütüphaneye eklerseniz sonsuza kadar sizin oluyor. Black Desert, alışıldık MMORPG deneyimini daha dinamik bir dövüş sistem ile harmanlayarak oyuncu karşısına çıkarıyor. Oyunda iç ekonomi bulunuyor ve oyuncular belli başlı işler yaparak ekonomiye katkı sağlıyorlar.
GTA 5 Yasağı Sona Erdi: 7 Sene Sonra Geri Dönüyor
Grand Theft Auto 5 hiç şüphesiz temasıyla ve içerikleriyle her yaştan kimsenin oynayamayacağı bir oyun. Bu sebeple bir ülkede 7 senedir yasaklı konumdaydı.
Steam incelemeleri ikiye bölünmüş halde. Büyük çoğunluk oyunu pay-to-win (kazanmak için para yatırma zorunluluğu) olmakla suçluyor. Diğerleri ise tek başına grind yapmanın bir yerden sonra monoton hale geldiğini savunuyor.
Black Desert için yapılan Steam yorumlarının %75'i olumlu. Normalde 10 dolara (400 TL) satılan Black Desert şu an tamamen ücretsiz. İlaveten tüm DLC paketleri de yarı yarıya indirimli.
Black Desert Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- İşlemci: Intel Core i3 (4th Generation)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970, Radeon RX 480
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Maksimum:
- İşlemci: Intel Core i5 (8th Generation), AMD Ryzen 5 2000 Series
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Super
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan