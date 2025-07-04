GTA 5 Yasağı Sona Erdi: 7 Sene Sonra Geri Dönüyor

GTA 5 tam 7 senedir devam eden yasağın ardından nihayet Suudi Arabistan'da çıkış yapacak. İddialara göre +21 yaş etiketiyle yayınlanacak ve GTA 6'nın da ülkede daha az engelle karşılaşarak yayınlanabilmesine zemin hazırlayacak. Seriyle ilgili geçmişte doğru tahminlerde bulunan güvenilir bir içerik üreticisi olan Ben, kesin bir tarih vermese de oyunun döneceğini doğruladı ve Temmuz ayı bitmeden oyuncularla buluşacağını söyledi.

GTA 5 Suudi Arabistan'da Neden Yasaklıydı?

Suudi Arabistan hükümetinin GTA 5 dahil sayısız oyunu engellediği iddiası 2008 yılında patlak verdi. Kararın arkasında ise yine iddiaya göre iki çocuğun çevrimiçi bir oyun oynadıktan sonra hayatına son vermesi yatıyordu. Çocukların hangi oyunu oynadığına dair kesin bir bilgi verilmedi.

Yetkililer GTA 5, Assassin's Creed 2 ve The Witcher gibi diğer popüler oyunları raflardan kaldırdı. Bu oyunlar genel anlamda şiddet, cinsellik ve madde kullanımı gibi ögeler içeriyor. Suudi hükümeti, bu tarz içeriklerin toplum ahlakını bozduğunu savunarak engellenmesi kararına hükmetmişti.

GTA 6 Çıkışına Zemin Hazırlıyor

Rockstar Games'in şimdiye kadarki en iyi oyunu olacağına inandığı Grand Theft Auto 6, yıllar sonra nihayet oyuncuların karşısına çıkacak. Yeni oyunun diğerlerinden bambaşka bir konumda olduğunu göstermek isteyen geliştirici ekip, başka serilerde olmayan özellikleri oyuna entegre etmeye çalışıyor.

Örneğin yakın zamanda çıkan dedikodular; oyuna özel Spotify tarzı bir sistem getirileceğini savunmuştu. Oyunda gerçek hayattan sanatçılara ait, hiçbir yerde duyulmamış ve yalnızca oyundan erişilebilecek parçalar yer alacağı söylendi. Hatta sanatçı Drake için özel bir radyo platformu da olacak.

Bununla beraber GTA 6 için özel bir akıllı telefon uygulaması geliştirileceği de söyleniyor. Bu uygulama, her gün nasıl Instagram'a giriyorsak onun gibi giriş yapacağımız; oyundaki detayları ve haberleri öğreneceğimiz özel bir alan olacak.

Suudi Arabistan'ın zamanlaması, GTA 6'nın yasaksız bir şekilde çıkmasına zemin hazırladığını gösteriyor.